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百年僅3次！關公生日遇天赦日 2種人把握這天轉好運

週一（29日）是關聖誕帝君生日，適逢天赦日，百年才有3次，民俗專家廖大乙建議把握難得日子翻轉運勢，尤其是更生和邊緣人，更可利用這天懺悔後立誓棄惡行善，會有意想不到的效果。（記者陳鳳麗攝）

週一（29日）是關聖誕帝君生日，適逢天赦日，百年才有3次，民俗專家廖大乙建議把握難得日子翻轉運勢，尤其是更生和邊緣人，更可利用這天懺悔後立誓棄惡行善，會有意想不到的效果。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/28 16:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕週一（29日）是關公誕辰適逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，天赦日遇關公生日百年才3次，可把握祈求好運，尤其是想翻轉運勢的「更生人」和「邊緣人」，可到主祀關聖帝君的宮廟，下跪懺悔，立誓改過向上、棄惡行善，翻轉效果顯著，但切記說到做到，否則「燒關公香，做邪惡事，報應提早到」。

廖大乙指出，29日（週一）是天赦日，也是關聖帝君生日，天赦日是向上天反省懺悔、得以獲赦免的特別日，而正氣參天的關聖帝君成神前是人，與眾生距離較近，因此這兩個日子同一天，靈動力會特別強，且天赦日適逢關公生日100年只能碰到3次，上次是2001年，下次則要再等57年，年過半百之人，錯過這次恐怕得等來世，因此可把握這天祝壽及祈求。

想把這個特別時機祈求的人，尤其是曾犯錯遭處分或是犯罪「深造」過的「更生人」，或是總是不順遂的「社會邊緣人」，更可把握這難得的一天祈求上天和關聖帝君助你一臂之力，讓你轉劣勢求好運。

廖大乙說，運勢不好的廣義「更生人」或「邊緣人」，只要帶簡單的餅乾或糖果的伴手禮，及帶「真誠懺悔的心」，關公誕辰這天從清晨5點到晚間7點之間，到香火鼎盛或離家較近的主祀關公之宮廟，燒一炷香向關聖帝君下跪，稟告自己基本資料，以及曾犯過的錯、不良的行徑與習慣，並立誓絕不再犯，且盡最大努力棄惡行善。

廖大乙提醒，上天及關聖帝君接收到稟告和立誓保證後，會進行觀察，只要能「說到做到」，即會感應運勢轉變。切記要說到做到，否則不但無法招來好運，且報應提早到。

廖大乙也建議，向關聖帝君懺悔祈求之外，也可把握這天，打電話或用網路傳訊息，給曾對不起的朋友表達歉意，或感謝曾勸說、幫助過你的人，感應速度會更快。

關聖帝君生日很多人會準備壽桃或紅龜粿去祝壽。（記者陳鳳麗攝）

關聖帝君生日很多人會準備壽桃或紅龜粿去祝壽。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議，向關聖帝君祈求最主要是帶真誠懺悔的心，伴手禮即使是一盒餅乾或一包糖果都可。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議，向關聖帝君祈求最主要是帶真誠懺悔的心，伴手禮即使是一盒餅乾或一包糖果都可。（記者陳鳳麗攝）

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