死刑合憲但限縮 蔣萬安：死刑存廢爭議並沒有畫下休止符

憲法法庭昨針對死刑釋憲案，作出死刑合憲但嚴格限縮適用範圍，被視為實質廢死，台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符。（記者方賓照攝）

2024/09/21 12:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕憲法法庭昨針對死刑釋憲案，作出死刑合憲但嚴格限縮適用範圍，被視為實質廢死。台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符，台灣有8成的民眾反對廢死須要被正視。

台北市長蔣萬安今天帶著二寶到基隆七堵室內兒童樂園，支持基隆市長謝國樑的施政。

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媒體問2位市長對死刑合憲但是有嚴格條件的看法，蔣萬安表示，釋憲結果對於死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符，他看到在釋憲當中有提叫犯罪情節需最嚴重，但是這個足夠明確嗎？另外也就是各級法院合議庭要一致決，在實務運作上面是否可行？這些都需要有更多的討論跟對話。

蔣萬安指出，民調結果，台灣8成的民眾是反對廢死，所以這些必須要被正視。

謝國樑則表示，廢死的過程必須要符合民意，得到民眾的支持，民眾對於廢死是相當非常反感，而憲法法庭他們作出來的決議是不是能夠符合民眾的期待，這個也是大家現在多所關心的問題。

謝國樑呼籲，無論憲法法庭做了什麼樣的決定，不能離台灣的民情、離民眾的認知太過於遙遠，要不然它會變成一種跟事實會有很大的落差，這也不是民眾所樂見。

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