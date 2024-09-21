為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    死刑合憲但限縮 蔣萬安：死刑存廢爭議並沒有畫下休止符

    憲法法庭昨針對死刑釋憲案，作出死刑合憲但嚴格限縮適用範圍，被視為實質廢死，台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符。（記者方賓照攝）

    憲法法庭昨針對死刑釋憲案，作出死刑合憲但嚴格限縮適用範圍，被視為實質廢死，台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符。（記者方賓照攝）

    2024/09/21 12:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕憲法法庭昨針對死刑釋憲案，作出死刑合憲但嚴格限縮適用範圍，被視為實質廢死。台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符，台灣有8成的民眾反對廢死須要被正視。

    台北市長蔣萬安今天帶著二寶到基隆七堵室內兒童樂園，支持基隆市長謝國樑的施政。

    媒體問2位市長對死刑合憲但是有嚴格條件的看法，蔣萬安表示，釋憲結果對於死刑存廢的爭議並沒有辦法畫下休止符，他看到在釋憲當中有提叫犯罪情節需最嚴重，但是這個足夠明確嗎？另外也就是各級法院合議庭要一致決，在實務運作上面是否可行？這些都需要有更多的討論跟對話。

    蔣萬安指出，民調結果，台灣8成的民眾是反對廢死，所以這些必須要被正視。

    謝國樑則表示，廢死的過程必須要符合民意，得到民眾的支持，民眾對於廢死是相當非常反感，而憲法法庭他們作出來的決議是不是能夠符合民眾的期待，這個也是大家現在多所關心的問題。

    謝國樑呼籲，無論憲法法庭做了什麼樣的決定，不能離台灣的民情、離民眾的認知太過於遙遠，要不然它會變成一種跟事實會有很大的落差，這也不是民眾所樂見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播