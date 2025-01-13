蘭嶼景點被噴簡體字「中國台灣省」塗鴉 警方出手了

蘭嶼出現有簡體字「中國台灣省」塗鴉，警方原用紅漆蓋上原本的白漆，後來覺得不妥又以紙板覆蓋。（民眾提供）

2025/01/13 19:15

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蘭嶼多處景點遭噴「中國台灣省」簡體字 鄉民：返島時曾遇中國團

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣蘭嶼東清村一帶許多知名景點的告示牌遭人以白漆噴上簡體字「中国台湾省」字樣，似乎在「宣示主權」，警方雖負責偵辦、抓出破壞者，想不到疑似公所給警方紅色噴漆將字樣塗去，反而更顯眼。字體先被鄉民加標點符號、加字使文意全變，如今又噴紅漆，據聞警方發現不妥將貼板蓋起，不過引起部分民眾質疑，做法實在有點匪夷所思。

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台東警分局表示，於1月13日有民眾在臉書社群反映，表示在蘭嶼鄉朗島地區環島公路涼亭、告示牌遭人以簡體字塗寫「中国台湾省」等字樣，員警獲報後立即聯繫蘭嶼鄉公所派員會同將該字眼塗銷，並調閱監視器畫面及查訪週邊居民積極偵辦中。

代理鄉長呂朝陽下午表示，問題不大、被破壞處不多，明天統一回覆。而警方下午也表示，依職權，警方負責找出亂噴漆者，而公所負責清理遭塗鴉字樣。

但到傍晚，民眾卻發現原本被噴漆處卻被噴上紅漆，底下白漆簡體字只要仔細看還是看得出來，「這麼一搞更明顯了！到底在想什麼？」。警方私下表示，向公所反應後，卻只拿到一瓶紅色噴漆，可能是公所內只有此物可應急，員警只好在寒冷的強風中將這些簡體字依其輪廓再上一層紅漆。

字體出現在情人洞外的擋土牆，以及軍艦岩、雙獅岩告示牌、涼亭，幾乎都是十分顯眼或遊客所見及處。有居民表示，近日有和中國團同船上島，但也有居民認為應是自由行遊客，甚至自己村落的人也不無可能。

而居民先以硬物在簡體字上刻下標點符號又加一字，成「中國，台灣省的」，接下來則是警方以紅噴漆全部塗掉，如今發現不對，打算以紙板將塗鴉蓋掉，明天公所再繼續處理。

蘭嶼景點被噴「中國台灣省」簡體字，警方出手處理。（民眾提供）

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