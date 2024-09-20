翁柏宗遭爆送高檔海鮮由媒體買單 法務部：會請政風單位了解

NCC副主委翁柏宗繼續代理主委。（資料照）

2024/09/20 23:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨團今天在立法院會抗議行政院遲未公告施行「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案」，讓NCC副主委翁柏宗繼續代理主委。民眾黨團總召黃國昌今天在施政總質詢更爆料自己接獲NCC內部檢舉，指翁柏宗過年贈送高價海鮮，竟由廣電媒體買單。法務部長鄭銘謙表示，會請政風單位了解。

黃國昌指出，該海鮮包裹中的收據統編，經查是竹塹廣播股份有限公司，金額為4萬1000元。對此，鄭銘謙表示，依照公務員廉政倫理規範，送禮應以3000元以下為限。

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鄭銘謙表示，他會請政風單位了解。行政院長卓榮泰則謝謝黃國昌告知此事，他會請鄭銘謙啟動了解程序。

此外，黃國昌質詢卓榮泰，什麼時候要公告執行NCC組織法？卓回應，如果立法院否決一個行政機關正常運作，他應該尋求更多的救濟，否則政府的政策會推動不下去。

黃國昌表示，民眾黨團已經提了主決議，目前進入協商冷凍期一個月，卓榮泰會抗拒還是尊重這個決議？卓表示，他會在這一個月請求立法院盡快進行人事同意權。

黃國昌詢問，翁柏宗有當NCC委員的資格嗎？卓榮泰表示，目前有，他是基於讓行政機關運作正常，依法請翁代理職位；但如果立法院在人事同意權上沒有審查同意，那翁之後就沒有。

黃國昌認為，立法院通過人事同意權，翁柏宗就會成為正式的主委；但若否決，翁還是繼續當代理主委，所以立法院不管是贊成還是反對翁柏宗，最後的結論都一樣。卓榮泰反駁說，這是預言式的質詢，答案不會只有這兩種。

卓榮泰說，如果立法院否決一個行政機關正常運作，他應該尋求更多的救濟，否則政府的政策會拖動不下去。黃則表示，這是行政院的立場，但只要不公佈NCC組織法，翁就是萬年代理主委。

卓榮泰強調，他只有三個原則，第一，讓機關正常運作；第二，盡速通過人事同意權；第三，依法行政。

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