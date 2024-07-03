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藍營擬修法調高罷免門檻  內政部：應視社會共識審酌考量

內政部次長吳堂安表示，現行罷免門檻規範，是為避免門檻過高限制人民行使罷免權；是否增列 「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」調高通過門檻，應視社會共識程度審慎衡酌。（記者李文馨翻攝）

內政部次長吳堂安表示，現行罷免門檻規範，是為避免門檻過高限制人民行使罷免權；是否增列 「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」調高通過門檻，應視社會共識程度審慎衡酌。（記者李文馨翻攝）

2024/07/03 12:34

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（3）日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會，針對藍營主張修法新增「罷免同意票應超過被罷免人當選得票數」。對此，內政部次長吳堂安表示，現行罷免門檻規範，是為避免門檻過高限制人民行使罷免權；至於是否增列 「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」調高通過門檻，應視社會共識程度審慎衡酌。

立法院內政委員會明日排審朝野立委所提「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」；其中國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等人提出的草案，主張一年內不得為罷免之提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的票數。

吳堂安報告時表示，罷免是憲法明定賦予人民的權利，現行公職選罷法有關罷免各項門檻規範，是基於避免門檻過高限制人民行使罷免權的考量，由立委提案，在2016年12月14日修正公布，將罷免提議、連署門檻，分別由原選舉區選舉人總數2%、13%，調降至1%、10%。

吳堂安指出，通過門檻則由「罷免案投票人數不足原選舉區選舉人總數2分之1以上或同意罷免票數未超過有效票數2分之1以上者，均為否決」，修正為「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」。

吳堂安表示，考量民意是隨不同時空環境變動，在罷免投票時選民同意、反對或中立不投票，都是對罷免案通過與否的表態。針對罷免通過的規定，是否再增列「罷免有效同意票數須多於被罷免人選舉得票數」要件，以調高通過門檻，應視社會共識程度，審慎衡酌。

中選會報告指出，各種公職人員選舉因選舉制度（單一選區或複數選區）、各選舉區應選名額、選舉人數及選舉區規模等均不相同，影響當選票數高低，且各被罷免人當選得票數各有不同，增列此規定，將導致各被罷免案投票通過門檻不同，且被罷免人當選時投票率與罷免案投票率並不同，規定同意票數尚須超過被罷免人當選得票數，是否允當，仍值審酌，有待社會各界凝聚共識。

另外，吳堂安表示，依公職選罷法第75條規定，公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案；但就職未滿一年者，不得罷免。公職人員罷免案之提議，須待公職人員就職滿一年才可向選舉委員會提出，相關規範應屬明確。

中選會則指出，由於現行條文對於公職就職未滿1年進行罷免案徵求提議，並未明文規定是否包含「提議人名冊徵求程序」，或僅指「罷免案提出」，2019年函請內政部表示意見，同年經第538次委員會議決議認定結果，罷免案提議人之領銜人不得提出罷免案，不是指罷免案之領銜人不得徵求提議人提議之進行；因此建議「但就職未滿1年者，不得罷免」之「不得罷免」修正為「不得提出罷免案」較為明確。

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