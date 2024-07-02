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修選罷法救謝國樑？ 藍智庫：修法後進行中罷免案即可適用

國民黨智庫強調，基於罷免門檻屬程序事項，基於程序從新的法理，修法後就可以適用於進行中的案件。圖為基隆市長謝國樑。（資料照）

國民黨智庫強調，基於罷免門檻屬程序事項，基於程序從新的法理，修法後就可以適用於進行中的案件。圖為基隆市長謝國樑。（資料照）

2024/07/02 20:45

〔記者施曉光／台北報導〕針對綠營立委質疑國民黨提出公職人員選罷法修正草案是自肥」，並要求如果通過，下屆立法院才能適用，國民黨智庫今日表示，根本不存在「自肥」爭議，並指綠營扯出司法院大法官解釋第499號，卻故意不提「實體從舊、程序從新」法規適用上的重要原則，企圖欺騙不懂法律的社會大眾，其心可議，該智庫並強調，基於罷免門檻屬程序事項，基於程序從新的法理，修法後就可以適用於進行中的案件。

國民黨智庫指出，法律原則上不能溯及既往，只能向後生效，基於不溯既往的原則，「實體從舊、程序從新」是法規適用上的重要原則，亦即實體規定向後生效，「法律規範的事實發生在修法後，適用修法後的法律，而程序規定則適用新法，進行中的事件，涉及程序的部分，應立即適用修法後的法律。」

國民黨智庫強調，基於上述法理，立委修法延長「任期」，任期是實體事項，當然只能適用在「下一次選舉選出的立委」，立委修法「罷免門檻」，罷免門檻是程序事項，程序從新，修法後就可以適用在還在進行中的案件。

國民黨智庫並表示，依「中央法規標準法」規定，如果這次修法成功，新罷免規定應自法律公布後生效，並沒有所謂「這一屆」或「下一屆」的問題，民進黨立委故意誤導這一屆不適用，恐怕才是一種自肥心態。

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