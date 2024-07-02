反對國民黨亂扣帽子稱「加嚴罷免連署」 吳秉叡撤回提案

吳秉叡提案要求連署需附身分證「發證日期」，遭藍營指其版本為「加嚴版」。對此，吳秉叡今天下午撤回提案。（資料照）

2024/07/02 18:20

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會週四排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬增加罷免門檻，綠委吳秉叡提案要求連署需附身分證「發證日期」，遭藍營指其版本為「加嚴版」。對此，吳秉叡今天下午撤回提案，他受訪表示，國民黨稱他的草案是「加嚴罷免連署」，他不能忍受這種亂扣帽子的行為，因此撤回提案。

國會擴權法案引發朝野對立，為因應可能罷免潮，國民黨立委許宇甄等人提案修正公職人員選罷法，擬調高罷免難度；立法院議程昨臨時新增民進黨立委吳秉叡提案，草案主張罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，若假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或處100萬元以下罰鍰。不過，吳秉叡辦公室今天下午已向立法院提出撤案需求，預計週五經院會宣讀後版本才撤銷。

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針對吳秉叡今天下午將提案撤回，國民黨立法院黨團透過新聞稿譴責，批評民進黨團把選罷法修法當兒戲、當政治鬥爭工具。吳秉叡受訪表示，國民黨過去在公投時，都用「死亡連署」相關招數，「不知道去哪裡抄了一堆資料，結果裡面光是死亡的人連署都有幾千人」，因此他在上一屆國會就已提出草案，盼修法查核有無連署事實。

對於撤回提案原因，吳秉叡說，草案的主要目的為事實查核，但國民黨團現在卻亂扣帽子稱他的提案是「加嚴罷免連署」，與藍營要求加嚴罷免門檻的草案的方向一致，他不能忍受這種亂扣帽子的行為，因此撤銷提案，不願再跟他們攪和；他也提及，未來等國民黨惡搞選罷法的行為結束後，他會再提出版本。

吳秉叡發文指出，過去公投連署、罷免連署出現「連署人於連署前就已死亡」的情況層出不窮，亂象顯已與憲法落實「公民參與」的精神相悖離；過去曾有其他委員提案以附上身分證影本為防制，但提供身分證件讓部分想連署的民眾在個資利用上的有所擔憂，他在參酌、折衷多方意見後提案採增加「發證日期」。

吳秉叡說明，這是考量一般商業或民用情況下在身分資料的填寫時，不會有要求填寫發證日期 ，故提案採增加「發證日期」期可避免有心人士利用持有的大量個資冒名連署，且「發證日期」因遺失、搬遷等換發情況較有變動性，等於新增一道比對查核的機制。

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