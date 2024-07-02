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獨家》中國海警船闖金門外海 強行登檢澎湖漁船硬帶回中國

中國海警船強行將我澎湖漁船押回福建圍頭港區，海巡欲攔截周旋近1小時。（民眾提供，擷自MarineTraffic，本報合成）

中國海警船強行將我澎湖漁船押回福建圍頭港區，海巡欲攔截周旋近1小時。（民眾提供，擷自MarineTraffic，本報合成）

2024/07/02 21:05

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中國海警船登檢我漁船強行帶回 海巡署動員船艇攔截對峙中

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船大進滿88號今（2）日晚間在金門外海作業，突遭2艘中國海警船靠近，拍照後強行登檢，並要將船隻帶回中國，鄰近海域有數十艘澎湖漁船作業，見狀心驚膽跳，同時有其他中國海警船持續跟監其他澎湖漁船，海巡署金馬澎分署已展開緊急應處措施。據悉，目前澎湖漁船已被拉進中國福建圍頭軍港。

目前漁船已拉進福建圍頭軍港

根據了解，澎湖西嶼竹灣大進滿88號，今日晚間8時10分在金門東北角海域（東經118度52分、北緯24度31分）捕撈小管，2艘中國海警船突然靠近拍照，並強行登檢澎湖漁船，最後又控制澎湖漁船進入中國，船上除了洪姓船長外，還有5名外籍移工，由於現場有數十艘澎湖漁船在附近作業，還有其他中國海警船也在四處拍照，目前其他漁船全部膽顫心驚。

雖然經緯度顯示，澎湖漁船約在北碇島東北21海里，距中國最近的陸地11.5海里，與上次發現中國潛水艇的位置（北緯24度00分、東經118度22分），在東碇島附近，距離中國最近12海里，但這些都是澎湖傳統捕撈小管漁場，也都靠近金門外海，多年來相安無事，中國海警船突發動作，引發外界揣測。

由於中國海警船近來頻頻出現金門海域，今日更大剌剌登檢金門外海作業澎湖漁船，更直接帶回中國，破壞長久以來兩岸默契，海巡署金馬澎分署接獲消息，除派出巡防艇趕往現場，維護其他漁船安全外，並透過管道營救大進滿漁船，但中國海警船動作挑釁意味十足。

中國海警船無預警登檢我國漁船，還將漁船帶回中國。示意圖。（民眾提供）

中國海警船無預警登檢我國漁船，還將漁船帶回中國。示意圖。（民眾提供）

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。示意圖。（民眾提供）

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。示意圖。（民眾提供）

澎湖漁船大進滿88號目前已被拉進中國福建圍頭軍港。（擷自MarineTraffic）

澎湖漁船大進滿88號目前已被拉進中國福建圍頭軍港。（擷自MarineTraffic）

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