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清大電梯口遭塗鴉「留島不留人」 網：到民主國家還是小粉紅思想

清華大學綜一館的電梯口遭不明人士塗鴉貼上「留島不留人」貼紙，因涉及兩岸敏感話題，有網友在社群發文後，有網友也留言：到民主國家，心還是小粉紅思想，可以回去他的祖國。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

清華大學綜一館的電梯口遭不明人士塗鴉貼上「留島不留人」貼紙，因涉及兩岸敏感話題，有網友在社群發文後，有網友也留言：到民主國家，心還是小粉紅思想，可以回去他的祖國。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

2024/07/04 06:25

首次上稿 07-03 23:35
更新時間 07-04 06:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學綜合大樓1樓電梯前平面圖指標，近期被不明人士以紅色字寫上「留島不留人」字樣，因涉及敏感話題，有網友將此事po到臉書社團《新竹爆料公社》。有網友認為，如果台灣也比照中國來個「反分裂國家法」或是「顛覆國家政權罪」，這樣的貼紙，「保證讓你監獄住好住滿」。另也有網友留言，直呼「怎不回其喜歡的祖國」也有留言「小粉紅來到民主國家，心還是小粉紅思想」。

對此，清大表示，因該標語不明顯，僅約1個指頭大小，且標語貼紙是在光線比較暗的樓梯間，非常不明顯，校方清潔人員已清除，日後也會更加留意，是否有民眾亂貼貼紙，把指示牌遮住。。

由於「留島不留人」的貼紙，涉及兩岸議題，有網友不滿：「他可以回他喜歡的祖國」但也有網友認為大驚小怪：「金馬外島也很多標語，反共抗俄、殺豬（朱）拔毛，會怎樣嗎？」

有網友近期在臉書「新竹爆料公社」指出，日前他到清大送包裹時，在綜合大樓A棟1樓的電梯口，查看綜合一館的平面圖時，突然發現「留島不留人」的小標籤貼紙，字跡看起來還很新。還有網友仔細看才發現，其中「島」字還是簡體中文。

網友：還好你是身在民主國家

由於「留島不留人」是中國激進的武統主張，有「血洗台灣」寓意。網友認為，如果是這種思想過來的就讓他回去好了，如果台灣也比照中國來個「反分裂國家法」或是「顛覆國家政權罪」，這樣的貼紙，「保證讓你監獄住好住滿」，不過「好在這裡是民主國家，並不會讓你有什麼生命安全的疑慮」。

「滲透不所不在。」有網友留言：「來這讀書還有這樣的思想真的白費他爸媽讓他出國唸書，還唸到清大」、「他可以回他喜歡的祖國」；不過，也有網友表示：「如果台灣自已本身足夠強，這類的言論需要去重視嗎」、「金馬外島也很多標語，反共抗俄、殺豬（朱）拔毛會怎樣嗎」？

張貼標語者是否涉及恐嚇危安罪？警方表示，「留島不留人」文字想像空間大，恐嚇危安罪須客觀上將危害他人生命、身體、財產等事項「直接」或「間接」通知他人，因此很難構成，不過隨意張貼標籤，可依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，若影響緊急逃生路線圖功能，則涉及毀損罪。

清華大學綜一館的電梯口遭不明人士塗鴉貼上「留島不留人」貼紙，因涉及兩岸敏感話題，有網友在社群發文後，有網友也留言：到民主國家，心還是小粉紅思想，可以回去他的祖國。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

清華大學綜一館的電梯口遭不明人士塗鴉貼上「留島不留人」貼紙，因涉及兩岸敏感話題，有網友在社群發文後，有網友也留言：到民主國家，心還是小粉紅思想，可以回去他的祖國。（照片取自臉書社群新竹爆料公社貼文）

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