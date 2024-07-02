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黃守達辦「反濫權」講座紀念父親 吳崢、林秉宥力挺

台中市議員黃守達（前排右1）舉辦「反濫權」講座，好友民進黨發言人吳崢南下宣講。（記者黃旭磊攝）

台中市議員黃守達（前排右1）舉辦「反濫權」講座，好友民進黨發言人吳崢南下宣講。（記者黃旭磊攝）

2024/07/02 21:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕「爸爸生前只要有空，每場都來」，民進黨台中市議員黃守達今晚在中區成功路舉辦「反濫權．護民主」宣講，民進黨發言人吳崢、新北市議員林秉宥及立委何欣純等好友力挺，黃守達父親黃宜興（Philip）本週驟逝，上百民眾到場聽講，以民主場域宣講方式紀念黃宜興。

民進黨持續在市區舉辦宣講活動，黃守達今天北上照顧母親，晚間趕回中區見到滿場民眾相當感動，他說，藍白兩黨偷渡國會濫權法案後，心情相當複雜且憤怒，佩服好友秉宥（新北議員）5月17日當晚就趕到立院抗議。

民進黨議員何文海、江肇國、鄭功進、陳雅惠及陳淑華等多人上月起陸續在西屯、西區、南區及南屯宣講，眾人持續反對藍、白兩黨強行通過擴權法案，而6日晚間6點半由市議員謝家宜接棒，邀請立委沈伯洋於北屯區福隆宮宣講。

幾天前，黃守達父親黃宜興出門買西瓜，進房後伏倒在地，送醫不治。黃守達說，講座如期舉行，該做的事情還是要做，相信老爸也會按照往例，自己來到現場，笑一笑然後離開。

吳崢說，國會擴權法案三讀通過「生米煮成熟飯」，法律戰場在立院結束後，戰場延伸到憲法法庭，總統、政院都聲請釋憲，憲政程序戰場還在進行，而在政治面的後續效應還在發酵，可能影響下次投票行為。

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