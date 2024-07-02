為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨全台宣講破150場 第二階段主軸鎖定「反黨國復辟」

民進黨啟動第二階段宣講活動，主軸鎖定「反黨國復辟」。（圖由民進黨提供）

民進黨啟動第二階段宣講活動，主軸鎖定「反黨國復辟」。（圖由民進黨提供）

2024/07/02 20:06

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白主導的國會擴權法案掀起釋憲大戰，民進黨「反擴權，護民主」全台宣講活動進入第二階段，直到7月16日立法院延會結束前，主軸將鎖定「反黨國復辟」。民進黨中央已通知各地方黨部，盼透過說明會及街頭宣講向民眾如實說明，藍白如何藉國會濫權使黨國體制復辟。

民進黨宣講活動6月14日起跑，黨內人士說明，第一階段到6月21日，各地已破100場，6月21日至今則超過50場，累計辦理逾150場次，持續增加中。中央黨部今天發函給各縣市黨部，指示第二階段宣講方針為「反黨國復辟」，請各縣市黨部、黨籍縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表及村里長，持續辦理說明會及街頭宣講，中央黨部並製作說帖，預計7月4日寄送給各地方黨部。

根據民進黨最新釋出的文宣，主題為「國民黨黨國復辟，地方派系聯手掏空台灣」，內容列舉藍白聯手，暴力破壞制度讓威權復辟；黑金政治又復活，錢坑法案大撒幣、地方派系發大財；強行要回不當黨產，把國產變回黨產，豪奪本屬人民的資產；號稱「關鍵少數」的民眾黨，是名符其實的「傅隨組織」。

另一份文宣則以「今日香港、明日台灣」為題，聚焦中國發布的「懲治台獨22條意見」，內容強調人人都有危險，若赴中恐被抓去關，並呼籲國民黨與民眾黨不要再對中共存有幻想，全體國人應團結一致，共同對抗中國脅迫。

文宣強調，「我們還有機會，守住台灣的民主，我們的生活方式，把自由、民主、人權傳給我們的下一代」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批藍營抹綠大法官 民進黨團：因害怕心虛進行不必要扭曲
2024/07/02 17:13

批藍營抹綠大法官 民進黨團：因害怕心虛進行不必要扭曲
朝野攻防再起！立院週四排審選罷法 重點與爭議一次看
2024/07/02 06:35

朝野攻防再起！立院週四排審選罷法 重點與爭議一次看

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
藍委修選罷法 卓榮泰：人民不會接受民代在任內有任何擴權
2024/07/02 09:38

藍委修選罷法 卓榮泰：人民不會接受民代在任內有任何擴權
點名7大法官與綠營關係密切 國民黨團：應自行迴避釋憲案
2024/07/02 12:22

點名7大法官與綠營關係密切 國民黨團：應自行迴避釋憲案

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
陳雪生提案引進中資、招收中生 張雅琳：福國利民原來是為了中國
2024/07/02 14:20

陳雪生提案引進中資、招收中生 張雅琳：福國利民原來是為了中國
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播