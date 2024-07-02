民進黨全台宣講破150場 第二階段主軸鎖定「反黨國復辟」

民進黨啟動第二階段宣講活動，主軸鎖定「反黨國復辟」。（圖由民進黨提供）

2024/07/02 20:06

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白主導的國會擴權法案掀起釋憲大戰，民進黨「反擴權，護民主」全台宣講活動進入第二階段，直到7月16日立法院延會結束前，主軸將鎖定「反黨國復辟」。民進黨中央已通知各地方黨部，盼透過說明會及街頭宣講向民眾如實說明，藍白如何藉國會濫權使黨國體制復辟。

民進黨宣講活動6月14日起跑，黨內人士說明，第一階段到6月21日，各地已破100場，6月21日至今則超過50場，累計辦理逾150場次，持續增加中。中央黨部今天發函給各縣市黨部，指示第二階段宣講方針為「反黨國復辟」，請各縣市黨部、黨籍縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表及村里長，持續辦理說明會及街頭宣講，中央黨部並製作說帖，預計7月4日寄送給各地方黨部。

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根據民進黨最新釋出的文宣，主題為「國民黨黨國復辟，地方派系聯手掏空台灣」，內容列舉藍白聯手，暴力破壞制度讓威權復辟；黑金政治又復活，錢坑法案大撒幣、地方派系發大財；強行要回不當黨產，把國產變回黨產，豪奪本屬人民的資產；號稱「關鍵少數」的民眾黨，是名符其實的「傅隨組織」。

另一份文宣則以「今日香港、明日台灣」為題，聚焦中國發布的「懲治台獨22條意見」，內容強調人人都有危險，若赴中恐被抓去關，並呼籲國民黨與民眾黨不要再對中共存有幻想，全體國人應團結一致，共同對抗中國脅迫。

文宣強調，「我們還有機會，守住台灣的民主，我們的生活方式，把自由、民主、人權傳給我們的下一代」。

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