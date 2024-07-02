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首頁　>　政治

藍委提案引中資、中船舶可進禁限制水域 陸委會：恐遭中共滲透

國民黨提案修正「離島建設條例」，要引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，開放所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸條例限制。陸委會今日強調，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮。（資料照）

國民黨提案修正「離島建設條例」，要引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，開放所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸條例限制。陸委會今日強調，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮。（資料照）

2024/07/02 21:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳雪生提案修正「離島建設條例」，要引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，開放所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸人民關係條例的限制。陸委會強調，這些計畫可能是機場、港口、大橋等重大公共工程，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮。

陳雪生提案包括「引進中國廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設」、「澎湖縣、金門縣、連江縣大學院校或其分校、分部設立者得專案申請招收中國人民，並不受招生名額限制」。

對此，陸委會表示，該會尊重委員提案權。上開提案增訂「離島建設條例」第7條之1條文草案，擬引進中國廠商參與政府主辦的離島重大建設投資計畫，自中國輸入機具、技術及操作人力等，並排除兩岸條例第10條（中國人士進入台灣應事先許可）、第11條（僱用中國人民在台工作）、第22條（中國飛機、船舶進入台北飛航情報區及禁限制水域等規定）、第40條之1（中資來台設立分公司及辦事處等規範）相關規定及審查機制，這些計畫可能是機場、港口、大橋等重大公共工程，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮。

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