藍委提案離島引中資、招中生 沈伯洋：替中國開4道門進台灣！

針對藍委陳雪生提出的離島建設條例修法，沈伯洋分析內容直言，藍營根本是想直接替中國「開4道門」進來台灣！（資料照）

2024/07/02 21:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天（2日）有立委提案離島建設條例修法，提到「引進中資企業、招收大陸地區人民」等內容，引發外界討論。民進黨立委沈伯洋今下午揭露藍營提案事實上是想直接替中國「開4道門」進來台灣！

國民黨立委陳雪生提案《離島建設條例增訂第7條之1條文草案》、《離島建設條例第8條條文修正草案》和《離島建設條例增訂第12條之2條文草案》，內容包括「引進中資企業，讓中國廠商參與採購，促進離島產業發展和公共建設」、「離島大專院校或其分校得專案申請招收中國人民，且不受招生名額限制」等。

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對此，沈伯洋下午在臉書表示，今日程序委員會上，不僅他所提出的赴中納管案再次被封殺，國民黨還搬出最新力作，也就是離島建設條例修法，草案內容無疑是「直接開4道門讓中國進來！」

沈伯洋分析指出：「第1道門，離島建設直接引入中國廠商，條文規定『得由大陸地區廠商參與採購』，且排除政府採購法相關的限制。不但排除了國與國之間要先條約或協定（弱化主權），甚至排除國安條款（採購法17條第4項），也排除了中國企業分公司等要主管機關許可的規定（兩岸條例第40-1條）。」

「第2道門，得標的中國廠商可以直接帶中國人到離島，不用受到原本台灣法律的許可之限制。條文規定『廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入』，且直接排除兩岸條例第10條和第11條，連1年之內不能換工作的條款都排除了。」

「第3道門，相關貨物或人力來的時候，可以直接進入禁止和限制水域（排除了本來兩岸條例第29條的許可），這可能給了灰色地帶更多空間。第4道門，條文最後，說台灣民間機構也適用，也就是說，台灣公司只要跟離島得標，一樣可以直接帶人......。我2個多月前有預告說國民黨要搞自經區，沒想到比自經區還可怕！」

網友看完紛紛怒轟，「國民黨到底想怎樣？」、「根本是吳三桂翻版！」、「乾脆叫他們把軍隊搬來離島算了」、「這個已經等於是直接大開後門了吧」、「立法院一堆敵我不分的立委真的讓人很頭痛」、「這個太瞎了吧！根本國安大門大開，引狼入室」、「一帶一路已經搞爛多少國家了，國民黨存心要弄爛台灣！」

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