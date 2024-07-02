中媒記者「盯梢」政論節目調查進度？卓榮泰：1週足以了解

行政院長卓榮泰、文化部長李遠答詢。（記者田裕華攝）

2024/07/02 17:55

〔記者林哲遠／台北報導〕新華社駐台記者趙博受中共指示，「盯梢」國內某政論節目，要求節目主題符合台辦要求，引發台灣社會高度關注。立委關切相關部會行政調查最新進度，行政院長卓榮泰今（2）日說，會把調查結果整理後公布給社會，若沒有牽涉複雜情節的話，「一個禮拜應該足以了解。」

本報日前獨家揭露，新華社駐台記者趙博受中國國台辦新聞局指示，盯梢台灣某政論節目，置入中共「點菜」主題角度，甚至直接在錄影棚盯梢，確認節目達到國台辦要求。陸委會副主委梁文傑昨天受訪坦言，行政調查遇上困難，因為「大家都否認」，但不排除有一些證據，調查有結果自然會公布，之後會約談在台新華社記者。

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立法院會今天繼續質詢卓榮泰，國民黨立委葉元之質問，一個不知名的消息來源做了一個爆料，電視台說子虛烏有、一無所知，結果隔天報紙可以寫這麼大篇的新聞出來，民進黨府院黨也說「確有此事」，現在查得怎麼樣？

文化部長李遠答詢，依教育部職權所在，由於部會職權無法調查，並非調查單位，目前只能發文給當初邀請他（新華社駐台記者趙博）的單位。葉元之不滿開嗆，文化部不把台灣國安當一回事？這麼嚴重的事情，只有發文嗎？

卓榮泰說明，若事涉到國家安全、干涉媒體當然嚴重，但每件事情都必須掌握資訊，了解真相，文化部和其他單位僅能依法行政。會把調查結果整理後公布給社會，他也希望這件事情是沒有的，代表媒體自律完善，會進一步了解。

葉元之追問，何時給大家答案？卓榮泰說，了解後會馬上回報，這不是很難的事情，如果後面沒有牽涉複雜情節的話，「一個禮拜應該足以了解。」

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