日本參議員訪高雄向安倍銅像獻花 體驗台灣辦桌文化

日本參議院TY會台灣訪問團今參訪鳳山區紅毛港保安堂，向日本前首相安倍晉三銅像獻花。（記者陳文嬋攝）

2024/07/02 21:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本參議院TY會台灣訪問團今晚南下高雄參訪鳳山區紅毛港保安堂，向前首相安倍晉三銅像獻花，並於保安堂用餐大啖台式料理，體驗台灣辦桌文化魅力，瀧波宏文等4人比讚大呼好吃！

日本參議院TY會台灣訪問團今來台，由日本參議院農林水產委員長瀧波宏文參議員擔任團長，吉川有美、清水真人、加田裕之等人，今南下高雄先拜訪市長陳其邁後，晚間參訪鳳山區紅毛港保安堂，在立委許智傑、議員林智鴻陪同下，向前首相安倍晉三銅像獻花。

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瀧波宏文等4人晚間於保安堂用餐，保安堂準備12道菜色，包括烏魚子、魚翅羹、鰻魚米糕、醉雞腿、烤大蝦等，還有台灣水果芒果、鳳梨、香蕉等，並備有卡拉OK設備，迎接貴賓一起同歡。

瀧波宏文等4人品嘗「民間版國宴」，體驗台灣辦桌文化魅力，不斷比讚大呼好吃；瀧波宏文表示，廟方非常熱情，感到非常榮幸，體驗台式辦桌文化，感受台灣特色文化。

瀧波宏文表示，YT會是友好台灣組織，暌違5年再度來訪，卻是安倍晉三逝世將滿2周年，內心非常感慨，對於廟方為安倍設立紀念銅像，以及祭拜日本軍艦亡靈非常感動，這次來台象徵台日友好，期許台日友誼延續下去。

立委許智傑指出，安倍晉三是台灣非常重要的好夥伴，因為他促進台日關係密切，希望未來台日關係愈來愈好，除了美、日、印、澳聯盟之外，台日可以有更加深厚友誼，未來很多國際互助，台日可以互相幫忙。

日本參議院TY會台灣訪問團今晚大啖台式料理，體驗台灣辦桌文化，比讚大呼好吃！（記者陳文嬋攝）

日本參議院TY會台灣訪問團今參訪鳳山區紅毛港保安堂，向日本前首相安倍晉三銅像獻花。（記者陳文嬋攝）

日本參議院TY會台灣訪問團今參訪鳳山區紅毛港保安堂，向日本前首相安倍晉三銅像獻花。（記者陳文嬋攝）

日本參議院TY會台灣訪問團享用高雄香蕉。（記者陳文嬋攝）

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