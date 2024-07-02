遭指蓋違建招待所、公器私用 洪允典：人在廈門不便回應

金門議長洪允典被指蓋違建招待所、公器私用，洪允典透過幕僚表示，人在廈門不便回應。（資料照，記者吳正庭攝）

2024/07/02 21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨籍金門縣議長洪允典遭爆料在其土地私蓋鐵皮違建作為招待所，並被指要求議會工作人員前往打掃，或開公務車接送洪的妻子等公器私用情事，甚至有議員於議會質詢此事，直播卻遭斷訊處理。對此，洪允典今天透過幕僚表示，人在中國廈門，不便回應。

縣府表示，該違建所在地的土地使用分區是機關用地，但縣府還未取得，土地所有人是洪允典；經查，該違建是1棟長約18公尺，寬約8公尺的鐵皮屋，縣府已經查報、列管。至於洪允典是否有使喚議會人員至其「招待所」打掃？或是開公務車接送洪的妻子？議會日前對於議員質詢時，並未正面答覆。

請繼續往下閱讀...

金門縣議員周子傑、蔡水游6月17日針對坊間爆料的網傳影片，質疑洪允典使喚議會人員前往鐵皮屋招待所打掃等情事，在議會直播中提出質詢，未料，該段影片竟無端「被消失」；不僅如此，周、蔡兩人隔天議會再質詢此事，直播畫面也沒打開，一直到周擔任主席確認中控室直播啟動才繼續開會；蔡並質問縣議會人員為何17日質詢沒有直播？縣議會回應：「與縣政總質詢無關的部分，不會直播。」

周子傑、蔡水游所指的網傳影片，內容直擊縣議會員工，疑似輪流到洪允典的違建招待所內打掃、澆花，並指議會員工開公務車接送洪妻等情事，兩人質疑「這難道不是公器私用？」；該爆料影片上傳至臉書「靠北金門」，影片竟也被下架。

周子傑說，整件事情「真的太離譜了」，影片的內容關乎整體議會同仁的形象，他是基於追求事情的真相、維護議會的尊嚴，才和蔡水游聯手提出質詢，只是希望議長洪允典說清楚，如果真有其事就出面負責，若是沒有，應立刻澄清。

議長洪允典在內共11名議員率議會秘書長王烜坤等人，根據日前議會決議，前往金門酒廠實業股份有限公司在中國廈門的「金門酒廠（廈門）貿易有限公司」考察；對於有媒體根據民眾爆料作出前述指控，洪允典僅透過幕僚表示，人在廈門，不方便回應。

金門坊間對於政壇的紛擾早已司空見慣，對於「違建」議題，認為應從政治人物做起，一視同仁。

金門縣議長洪允典被外界所指的違建鐵皮屋招待所。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法