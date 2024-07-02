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菲律賓控中國「打人喊救人」 彭博：北京真正目標是台灣

上月17日，中國海警和菲律賓海軍人員在仁愛暗沙附近海域發生衝突。（法新社）

上月17日，中國海警和菲律賓海軍人員在仁愛暗沙附近海域發生衝突。（法新社）

2024/07/02 20:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓和中國在南海又發生爭執，中國海岸警衛隊6月29日聲稱在南海黃岩島水域協助營救遭遇事故的菲國漁民，但菲律賓海岸防衛隊翌日澄清，批評中方是在阻撓而非協助。《彭博》2日一篇專欄文章指出，菲律賓正在2條戰線上與中國作戰，一是南海，二是在台灣問題上成為美國代理人，因此中方才會千方百計削弱菲國，因為這等同削弱台灣。

根據菲中雙方6月30日發布的影片，菲律賓一艘漁船6月29日在黃岩島附近海域引擎爆炸，險些沉沒，2名漁民身受重傷，當時周圍有一艘中國海警3105號巡邏船，以及一艘菲國海防MRRV4407號。中方在影片中描述，中國海警船迅速抵達遇險菲國漁船所在地，放出2艘剛性充氣艇救援。

然而，菲律賓海防隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）否認中方對事件的說法，指中國2艘充氣艇出現在該地區「不是為了協助菲國海防，而是為了阻撓他們營救2名受傷菲國漁民的努力，2人遭受二度燒傷。儘管中國海警干擾，菲國海防仍與菲國漁民密切配合，成功智取中方，將受傷漁民轉送急救。菲方影片顯示，菲國海防最後拖走漁船，中方船隻則在旁監視。

塔瑞耶拉補充道，中方的作法是「大規模誹謗訊息」行動的一部分，目的是在西菲律賓海問題上分化菲國人。這起事件是菲中兩國過去一年在南海發生的一系列衝突中最新一起，先前雙方曾發生碰撞、中方使用高壓水槍，以及中方在6月中旬前首次「登（菲）船檢查」等事件。

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）2日撰文指出，菲律賓與台灣都位在第一島鏈，許多菲國島嶼距離台灣不到100公里，雙方命運密不可分。菲律賓國家安全委員會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）近日坦言，台灣才是中國真正的優先要務，菲國僅是次要，北京在南海的舉措是在向其他與中國發生齟齬的國家傳遞一個訊息，即「不要學菲國那套」，因為北京將採取反制。這是中國對其他國家的標準恫嚇與脅迫手段之一。

正因菲律賓與台灣休戚與共，中國才會急著想要削弱菲國，這意味同時削弱台灣。菲律賓總統小馬可仕先前就曾坦言，如果台灣周遭發生衝突，「很難想像菲律賓不會以某種方式捲入」。瓦斯瓦尼直言，北京只會在南海與台灣更加膽大妄為，菲台都是民主政體，也都是中國的目標，彼此分享經驗是有意義的。

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