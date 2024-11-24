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    強迫勞動黑名單 美新增29家中企

    中國政府二○二一年安排外國記者前往新疆維吾爾自治區西部阿克蘇市，參觀一家紡織製造廠，強調絕無「強迫勞動」。（美聯社檔案照）

    中國政府二○二一年安排外國記者前往新疆維吾爾自治區西部阿克蘇市，參觀一家紡織製造廠，強調絕無「強迫勞動」。（美聯社檔案照）

    2024/11/24 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府廿二日宣布，根據「防止強迫維吾爾人勞動法」，「強迫勞動」實體清單新增廿九家中國企業，禁止其產品進入美國市場，除非廠商提供明確又令人信服的證據證明供應鏈無強迫勞動，廿五日生效。此為該法三年前實施以來，涉嫌新疆「強迫勞動」黑名單最大一波擴編，目前黑名單上的中企累計已超過百家。

    新疆維吾爾自治區是維吾爾族等穆斯林少數民族聚集地，也是中國棉花、番茄與太陽能板的生產重鎮。廿二日上榜中企多與農業相關，或和鋁、鋰及其他金屬開採及冶煉相關。

    黑名單中企累計超過百家

    美國國土安全部長馬約卡斯強調，執行該法是跨部會行動，主導者為國土安全部，追究一些機構侵犯人權從來沒有像現在這樣嚴厲，「有時很難把供應鏈掌握得一清二楚，但我們的調查能力已取得令人難以置信的進步」。

    該法要求企業檢討各自的供應鏈，否則運往美國的貨物可能會在港口被拒絕入境。根據美國海關和邊境管理局數據，二○二二年六月至今年十一月一日，約有價值卅六．六億美元商品曾在港口遭短暫扣押。

    華爾街日報指出，本次制裁可能是拜登政府任內最後一次相關行動。美國之音表示，候任總統川普提名的國務卿魯比歐，正是該法的聯邦參議院版本提案人之一，且不斷要求嚴格執法。

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