3行政命令斷開中國 德州還要撤資

德州州長艾波特近來發布三道行政命令，全面杜絕中共代理人對德州人民和基礎設施的脅迫，同時也要求州立機構從中國撤資。（歐新社）

2024/11/24 05:30

停止投資 出售資產 杜絕中資投標

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國德州州長艾波特（Greg Abbott）廿一日致函州立機構，以金融及安全風險為由，要求停止對中國的投資，並儘快出售在中國的資產，凸顯美中緊張局勢開始影響全球資本流動。過去一週，艾波特更連下包括逮捕中共代理人等三道行政命令，旨在保護該州人民和基礎設施免受「中國共產黨的潛在威脅」。

艾波特指出，中共執政當局的「好戰行為」增加德州在中國的投資風險，他已指示德州投資實體，禁止在中國進行任何新的國家基金投資，「如果你們目前在中國有任何投資，務必在第一時間撤資」。艾波特還透露，他先前已要求管理近八百億美元資產的德州大學投資管理公司（UTIMCO）在今年稍早從中國撤資。

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其他州立機構包括德州教師退休系統（TRS），截至八月底管理二一○五億美元資產，包含十四億美元的人民幣和港幣，及市值高達三．八五億美元的「騰訊控股」股票，這也是TRS的第十大投資部位。

防止中共或代理人騷擾脅迫

艾波特也在十八日簽署行政命令，旨在「防止外國對手騷擾或脅迫德州人」，指示該州公共安全部展開調查並逮捕試圖代表中國政府、將異議人士遣返中國的勢力。他說，德州不會容忍中共或其代理人對超過廿五萬名合法在德州落地生根的華裔人士進行騷擾或脅迫。

艾波特十九日再簽行政命令，旨在「強化州政府」，指示所有向州立機構或公立高等教育機構投標的企業，必須證明其母公司或子公司均不屬於外國敵對政府所有；有權使用關鍵基礎設施的州雇員和承包商將面臨更嚴格的背景調查；州立機構也將被禁止與「外國敵對政府擁有或控制」的企業簽訂合約。此外，該命令還禁止高等教育工作者參與敵對國家的任何外國招聘計畫，並禁止州雇員接受來自敵對國家的餽贈。

艾波特廿日又簽行政命令，旨在「保護關鍵基礎設施」，指示德州緊急管理部（TDEM）和德州公用事業委員會（PUC）合組工作小組，調查州和地方政府及其他關鍵基礎設施的潛在漏洞，並提出改善建議；模擬德州關鍵經濟產業遭到網路攻擊時的回應；以及召集由國家機構組成的委員會，模擬德州電網在遭遇駭攻時的重啟作業。艾波特直言，中國已明確表示，他們有能力攻擊美國關鍵基礎設施。

基金管理人籲政府效法德州

長期看空中國市場的避險基金管理人巴斯稱讚艾波特的舉措是「維護德州經濟利益、國家安全和長期繁榮的戰略方法」，呼籲美國政府效法該州。中國駐美大使館發言人劉鵬宇反擊艾波特，「我們希望美國有關政客摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止政治操作，停止誣衊抹黑中國」。

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