驅逐中國駭客 白宮戰情室開會

中國駭客組織「鹽颱風」入侵美國各大電信系統事件持續發酵，參議員華納直指這是歷來最嚴重的電信駭客事件，必須對幾乎不受監管的電信業設下防護措施。（路透檔案照）

2024/11/24 05:30

美遭遇史上最嚴重電信駭攻

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）攻擊美國各大電信系統事件持續發酵，針對此一可能是美國史上最嚴重的電信駭攻事件，白宮召開戰情室會議討論如何把駭客逐出網路。美國網路作戰司令部執行主任亞當斯基廿二日警告，中國駭客持續鎖定美國關鍵基礎設施的資訊科技（IT）網路，目的是在美中發生重大衝突時搶佔優勢。

需拆換老舊電信系統網路

紐約時報報導，美國國安顧問蘇利文廿二日召集多家電信公司最高層主管至白宮戰情室開會，討論如何將「鹽颱風」駭客逐出國家通訊網路。在會議上，情報與國安官員要求電信公司處理已經老舊的電信系統，找到永久方法排除中國駭客。

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中國駭攻 預備發起潛在的擾亂

報導稱，美國電信系統某些部分建立在上世紀七○或八○年代，無法透過現代網路安全保護進行升級。一位與會者表示，解決該問題的唯一方法是拆除並更換整個相關網路，此一過程繁雜，恐會造成網路中斷。

亞當斯基則在維吉尼亞州阿靈頓市舉辦的「Cyberwarcon」網路安全會議上，討論上述資訊。美國官員先前警告，與中國政府有關的駭客已入侵美國IT網路，並採取行動在美中衝突爆發之際展開破壞性攻擊。他們的活動包括進入關鍵網路，以發起潛在的擾亂行動，例如操控伺服器機房的暖氣、通風和空調系統，或破壞關鍵的能源和水控制系統。

削弱中國在全球網路行動

亞當斯基說，美國政府在全球同步採取攻防兼備的反制行動，以削弱及打擊中國在全球的網路行動，包括利用多國提供的資訊，進行揭露、制裁、起訴、執法和提供網路安全建議等。

參院情報委員會主席華納也在華盛頓郵報訪問中表示，美國十多家電信公司先前遭鹽颱風入侵，他們能夠即時監聽音訊通話，並在某些情況下從不同電信網路間移轉，目前入侵者仍在美國網路中。華納警告，儘管經聯邦調查局（FBI）確認並通知的受害者不到一五○人、其中大多數位於華府，但這些人通電話或發送簡訊的紀錄「數以百萬」，這些紀錄可能會讓中國駭客進一步識別攻擊目標，「美國人民必須知道入侵的嚴重程度」。

將促使川普政府懲罰中國

華納指出，雖然中國駭客在大選前入侵正副總統當選人川普和范斯、副總統賀錦麗和國務院官員手機，但應與選舉無直接關係，因為他們更早就入侵電信系統，有些甚至在一年多前，「中國正努力滲透世界各地的電信系統，竊取大量數據」。華納說，要驅逐中國駭客可能必須實際更換全國各地成千上萬個網路設備，尤其是老舊的路由器和交換器。

智庫「蘭德公司」國際防務高級研究員何天睦直言，鹽颱風事件將嚴重損害美中關係，可能促使即將上任的川普政府對中國採取懲罰性措施。

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