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黃守達辦「反濫權」講座 面對父親驟逝相信「老爸會按例到場」

台中市議員黃守達（右）與黃父黃宜興生前合影。（截自黃守達臉書）

台中市議員黃守達（右）與黃父黃宜興生前合影。（截自黃守達臉書）

2024/07/02 17:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕「爸爸生前只要有空，每場都來」，民進黨36歲台中市議員黃守達今晚6點半將在中區成功路27號舉辦「反濫權．護民主」宣講活動，就在幾天前，黃守達父親黃宜興（Philip）出門買西瓜，進房後伏倒在地、送醫不治；黃守達說，講座將如期舉行，該做的事情還是要做，相信老爸也會按照往例，自己來到現場，笑一笑然後離開。

由於黃母長年臥病，黃守達今天仍北上照顧母親，晚間趕回台中，黃守達說，父親黃宜興享年68歲，不愧其瀟灑又溫暖的射手座風格，反濫權講座將如期舉行，該做的事情還是要做，印象中，自己的場合爸爸都會到，相信老爸也會按照往例來到現場。

黃守達父母長居台北，2014年初，黃母重病住院戴呼吸器至今，10年來黃父生前需往返兩地照料，意外的是，父親竟比母親先一步離開，由於家人都在練習面對失去親人準備，沒想到先走的是爸爸。

再也看不到最支持的聽眾現身，黃守達回憶道，炎熱夏日午後，老爸準備出門買西瓜，進房後卻沒有動靜，後來發現時已伏倒在地。儘管及時搶救送醫，仍然阻止不了他戲劇性的謝幕。

黃守達說，老爸走得痛快，也貫徹家訓不要給人家添麻煩，還記得參選市議員登記前一天，用電話報告爸爸，隔天爸爸沒先說，自己來到登記會場，陪我走完流程，笑一笑給個擁抱，然後離開。

黃守達表示，老媽總是用筆談說，很累了、也很夠了，希望能好好休息，老爸都勸她加油，我們再撐撐看，結果竟然讓他先走一步，老爸走得痛快，也貫徹家訓不要給人家添麻煩。

黃守達說，如果說人生的劇本已經寫好，我猜老爸一定有拿來偷看結局，然後感到滿意，老爸喜歡貓頭鷹，米涅瓦的貓頭鷹總是在黃昏飛翔，他說那是智慧象徵，可惜，智慧總是來得太慢，只能在失去他之後才明白那背後的意義，最後，代表我的父親黃宜興Philip，感謝各位長期以來的照顧。

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