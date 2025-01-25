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    台南東山區1分鐘連2震 最大規模5.7、震度4級 11縣市有感

    台南東山區今夜19:49發生規模5.7地震，最大震度達4級。（圖擷取自中央氣象署）

    台南東山區今夜19:49發生規模5.7地震，最大震度達4級。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/01/25 20:07

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台南市東山區今天晚上19時49分發生芮氏規模5.7有感地震，最大震度在台南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣水林及彰化縣二林達到4級。緊接著1分鐘後19時50分又發生芮氏規模4.8有感地震，最大震度在台南市楠西及嘉義縣大埔均為4級。

    極淺層地震 6縣市最大震度4級

    根據中央氣象署資料顯示，今天晚上19時49分在台南市東山區發生芮氏規模5.7地震，地震深度為7.7公里，震央位於台南市政府東北方43.9公里。各地測得最大震度4級的地區包括台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣及彰化縣，而南投縣、台東縣、花蓮縣及台中市的最大震度為3級。

    至於晚上19時50分在台南市東山區發生芮氏規模4.8地震，地震深度為6.8公里，震央位於台南市政府東北方42.6公里。各地測得最大震度在台南市和嘉義縣均為4級，而嘉義市則為3級，其他地區如高雄市、雲林縣、屏東縣、彰化縣及花蓮縣的最大震度為2級，南投縣、台東縣及台中市則為1級。

    台南東山區今夜19:50發生規模4.8地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

    台南東山區今夜19:50發生規模4.8地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

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