獨家》詭船「寶順號」前腳剛走 又來「BAOLI」輪海纜區亂繞

「BAOLI」輪在海纜區亂繞遭驅離。（擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

2025/01/25 19:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪前幾天在台灣南部詭異漂流引發關切，今天又出現一艘巴拿馬籍「BAOLI」輪行跡與前日寶順輪相似在枋山海底電纜區，海巡署3559艇立刻廣播對方「在海底電纜區」，「BAOLI」輪才回覆會立刻離開，看的出這類中國權宜輪屢屢挑戰我國海防底線。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號23日經海巡署登檢後，強調往越南方向後離開我國海域，但立刻出現「BAOLI」輪進入枋山海域亂晃，海巡3559艇提醒在「我國海底電纜區」後，「BAOLI」輪先強調30分鐘後離開，但仍頻頻逗留，海巡多次廣播提醒，對方才回應「馬上就走、馬上就走。」

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粉專強調，台灣周邊安全危害不只來自空中、海上，更多的是來自網路上的認知作戰，但海巡登檢甚至扣船？造艦的預算、人員裝備的預算可能已被砍的亂七八糟。呼籲「國會諸公」放台灣人一條生路，海巡、國軍需要更充足防禦裝備「備戰於未然」。

「BAOLI」輪遭驅離。（擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

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