搭北捷板南線燈突熄一半飄燒焦味！800人被請下車 原因曝光

台北捷運板南線一部列車1日下午行進時車廂照明突然熄滅一半，乘客於忠孝新生站換乘後續列車。（Threads/c_s_l_0829提供）

2025/05/01 19:05

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾反映，台北捷運板南線一部列車今（1）日下午行經忠孝復興站及忠孝新生站間，車廂照明突然開始閃，飄出濃烈燒焦味。台北捷運公司說，電源轉換器異常，依SOP迅速請車上約800名旅客換乘後續列車，並未延誤，目前系統營運正常。

台北捷運公司說，下午4點35分時，板南線（藍線）忠孝復興站月台往頂埔方向列車電源轉換器異常，維持一半車廂照明，行控中心依SOP迅速請車上約800位旅客換乘後續列車，並未延誤，目前系統營運正常。

請繼續往下閱讀...

北捷說，行控中心除加強列車、車站廣播及派員引導外，也採取調整列車班距因應。至於該列車電源轉換器異常原因，將於送回機廠後詳查。

台北捷運板南線一部列車1日下午行進時車廂照明突然熄滅一半，乘客於忠孝新生站換乘後續列車。（Threads/c_s_l_0829提供）

台北捷運板南線一部列車1日下午行進時車廂照明突然熄滅一半，乘客於忠孝新生站換乘後續列車。（Threads/c_s_l_0829提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法