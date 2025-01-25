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    自家門口插「加入中國自治省省政府」遭抹紅？ 宜蘭冬山阿北說話了

    謝姓屋主一共在冬山住家插上6支宣傳旗幟，包括門口4支、頂樓2支，由於是白底紅字又座落大馬路邊，十分引人側目。（記者王峻祺攝）

    謝姓屋主一共在冬山住家插上6支宣傳旗幟，包括門口4支、頂樓2支，由於是白底紅字又座落大馬路邊，十分引人側目。（記者王峻祺攝）

    2025/01/25 21:39

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    宜蘭出現「加入中國自治省」旗幟 ！王定宇：已送國安單位

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨立委王定宇今（25）日曝光一張民眾在宜蘭冬山鄉路邊拍到的「中國自治省省政府」旗幟，上頭還力邀百姓加入，遭外界認為有中共滲透，企圖統戰意味濃厚，宜蘭區域立委陳俊宇第一時間也商請相關單位了解。對於被網友抹紅，72歲謝姓屋主受訪強調，跟「中華人民共和國」完全不相干！

    72歲謝姓屋主和妻子在當地經營水泥企業社，晚間受訪時表示，早在2000年就成立「中國自治省省政府」組織，當時也有接受過媒體採訪，因為他認為1949年來台後的「中華民國」就不是一個合法國家，基於很多證據，自己想要成立一個國家，讓人民沒有痛苦、不會被剝奪，「我是為已出生和未出生的人民成立。」

    謝姓屋主一共在冬山住家插上6支宣傳旗幟，包括門口4支、頂樓2支，由於是白底紅字又坐落大馬路邊，十分引人側目，往來民眾及駕駛紛紛停下拍照，斗大「中國自治省省政府」字句，也讓許多網友聯想與中共的文攻武嚇有關。

    對於被外界抹紅，認為背後恐有中共滲透一事。謝姓屋主解釋，在他認知上「中華人民共和國」也非中國，他成立的是「中國自治省省政府」，跟中共一點關係都沒有，當時成立後因沒有積極運作，直到今年想招徵人員，才會先插旗幟並預計年後設立總部，目前成員就他跟太太2人。至於被問到是否想當「總統？」謝姓屋主說，組織還沒有很成熟，有很多想法都會改變。

    謝姓屋主懸掛旗幟約一週，宜蘭警方也數次訪查，聯繫屋主了解原由並溝通；附近鄰居對於旗幟高掛並無特別想法，認為這是言論自由一部分，只要不涉及中共利益應該就沒有違法，但希望不要變成「網友朝聖打卡景點」，影響住戶安寧。

    民進黨籍宜蘭區域立委陳俊宇，第一時間掌握訊息後，也立即請調查局等相關單位進一步了解情形，感謝大家一同關心台灣、關心宜蘭。

    立委王定宇則在臉書貼文指出，「收到網友提供的資料…不囉嗦，立即移送國安單位、調查局，由檢調司法部門判斷是否違法，進行偵辦！就如同之前收到叛國鼠輩高安國等人資訊，當時立即將收到的相關情資移請調查一樣，交由主責單位研判、查辦，定宇負責盯緊進度。」

    宜蘭冬山謝姓屋主在自家頂樓及門口插上「中國自治省省政府」旗幟，上頭還力邀百姓加入。（記者王峻祺攝）

    宜蘭冬山謝姓屋主在自家頂樓及門口插上「中國自治省省政府」旗幟，上頭還力邀百姓加入。（記者王峻祺攝）

    斗大「中國自治省省政府」字句，被網友聯想與中共的文攻武嚇有關。（記者王峻祺攝）

    斗大「中國自治省省政府」字句，被網友聯想與中共的文攻武嚇有關。（記者王峻祺攝）

    民進黨立委王定宇今（25）日曝光一張民眾在宜蘭冬山鄉路邊拍到的「中國自治省省政府」旗幟，上頭還大喇喇邀百姓加入，遭外界認為有中共滲透，企圖統戰意味濃厚。（圖擷取自王定宇臉書）

    民進黨立委王定宇今（25）日曝光一張民眾在宜蘭冬山鄉路邊拍到的「中國自治省省政府」旗幟，上頭還大喇喇邀百姓加入，遭外界認為有中共滲透，企圖統戰意味濃厚。（圖擷取自王定宇臉書）

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