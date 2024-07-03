藍白國會調查首刀砍向鏡電視 民進黨團：絕不配合私設刑堂

立法院交通、司法及法制委員會聯席會議討論成立「鏡電視調查專案小組」，民進黨立委們質疑違反規則，舉牌抗議。（記者蔡思培攝）

2024/07/03 12:40

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委今（3）日在立法院交通、司法及法制委員會聯席會議中聯手成立「鏡電視調查小組」，成為國會擴權法案生效後首度啟用國會調查權。民進黨團批評，憲法法庭的暫時處分庭期已定，藍白趁隙毀憲亂政，該聯席會議違反「立法院各委員組織法」第13條規定，會議應當無效，民進黨團絕不配合私設刑堂。

民進黨團今召開「暫時處分庭期已定，再怎麼毀憲亂政也不該如此」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席說明。柯建銘表示，民進黨團昨天下午已收到憲法法庭的通知書，下週三（7月10日）下午2時就暫時處分開庭，總統、政院、監院和民進黨團四箭齊發，大法官也認為暫時處分非常重要，但藍白兩黨想藉這段空隙期間私設刑堂，這當然為憲法所不容許。

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柯建銘說，今天的聯席會議本應由院會交付下來、或是委員會向院會提案申請，一般議案皆須按照「立法院各委員會組織法」第13條行使，且日前生效的「立法院職權行使法」第46-2條也寫明，必須尊重各機關的獨立職權，尤其訴訟中的案件不得調閱及調查，民進黨團對藍白如此毀憲亂政要表達嚴正抗議，「本黨絕不配合行使」。

吳思瑤指出，民進黨團無法接受以違法的聯席會議組成的調查小組，礙難配合、也恕不奉陪。交委會之所以選擇與司委會聯席，是因為司委會有民眾黨團總召黃國昌及國民黨團總召傅崐萁，兩人長期劍指鏡電視，否則媒體相關業務也涉及教育及文化委員會監督的文化部，以及經濟委員會監督的公平會，可見這是為黃國昌量身訂製，讓黃得以私設刑堂、遂行個人政治追殺和整肅異己。

「國民黨跟民眾黨在急什麼？」莊瑞雄則質疑，立法部門將手伸進偵辦中的案件，社會大眾認認同嗎？民眾要求獨立的司法機關將弊案調查清楚，若任何政黨或個人將手伸進去，政治可以這樣嗎？這在「立法院職權行使法」都有規定清楚，為何這要這樣搞偷渡。

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