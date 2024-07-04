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轟國民黨急修選罷法「沒收民權」 柯建銘籲撤案：反對鳥籠罷免

民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，並由總召柯建銘與立委吳思瑤、莊瑞雄分別說明。（記者田裕華攝）

民進黨立院黨團召開輿情回應記者會，並由總召柯建銘與立委吳思瑤、莊瑞雄分別說明。（記者田裕華攝）

2024/07/04 12:48

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會今（4日）排審攸關提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨團甲級動員力拚出委員會，民進黨團則搶先占領主席台。民進黨團表示，國民黨要讓選罷法成為「只有選舉沒有罷免法」，急著修法對人民開刀，民進黨團反對鳥籠罷免、反對沒收民權，呼籲國民黨撤回「自肥法案」。

立法院民進黨團昨發出動員令，避免此案送出內政委員會，一早就有多位綠委搶先佔領主席台。本週輪值的無黨籍內政委員會召委高金素梅約在9時進入會議室，在混亂中宣布開會，但會議截至中午12時仍舊停擺。

民進黨團今召開「反對鳥籠罷免，反對沒收民權」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄及民進黨立委張宏陸出席說明。

柯建銘表示，民進黨團反對鳥籠罷免、沒收人民權利，國民黨稍早舉行的記者會顛倒是非，聲稱當家不鬧事，但當初審查國會擴權法案時，國民黨立委卻佔領主席台，還進行舉手表決，過程中一路沒收民主，藍白聯合賣台，「今天有資格在這說嘴嗎？」

柯建銘說，民進黨要撥亂反正，不能讓選罷法變成「選舉沒有罷免法」，國民黨沒收罷免，將選罷法當成政治操作工具、玩弄於股掌。

柯建銘表示，國民黨也不該健忘，2020年揚言「抗中保台」來一個罷免一個，用同樣的選罷法發動罷免前立委陳柏惟和林昶佐、前桃園市議員王浩宇、時任高雄市議員的黃捷，如今面對民意起來，就說要重新修正，讓社會變成只有選舉，沒有罷免，民進黨團絕不能接受。

吳思瑤表示，民進黨團全員力阻國民黨用粗暴、快速通過惡法，也要譴責國民黨團自帶麥克風，是否要用2、3分鐘的時間強行通過惡法？為什麼這麼急，是否要搶救基隆市長謝國樑？不惜修法對人民開刀，呼籲應該聆聽人民聲音，別用民主來傷害台灣的民主。

莊瑞雄則說明，根據憲法第17條規定，選舉、罷免、創制、複決是人民的基本權利，國民黨想讓罷免門檻提高，用鳥籠將人民的罷免權關起來，相信台灣人不會接受，因為罷免案的成立才是最新民意，呼籲國民黨撤回「自肥法案」。

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