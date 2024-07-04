新北模範公務員表揚 水利局科長拚整治「黑龍江」、交通局科長衝智慧停車場建設

新北市府今（4）日舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，侯友宜頒獎表揚23位模範公務人員與30位績優人員。（記者黃子暘攝）

2024/07/04 12:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（4）日舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，表揚23位模範公務人員與30位績優人員，共53位獲獎者與親屬、局處首長與同仁到場打氣、祝賀。市長侯友宜說，許多同仁在新北市任職已久，看到很多同仁從小姐變成媽媽，感謝同仁努力為市政奉獻，也感謝同仁家屬背後支持、犧牲，希望公務員家屬、子女都能以家人為榮。

獲得模範公務員的水利局雨水下水道工程科長王忠賢感性表示，侯友宜致詞提到，身為公務員，可以跟孩子表示這是自己做的建設，這句話令他非常有感；先前他在台北市府服務，推動彩虹橋建設，他就經常向兒子表示這座橋樑是他做的，在新北市府服務期間，他做雨水下水道工程，每每發現積、淹水地點減少，就相當有感觸，如今他也推動湳仔溝、鴨母港溝、瓦瑤溝整治改善，見到環境、生態變好，民眾願意接近，成就感十足。

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回想起政策推動的困難之處，王忠賢表示，湳仔溝、鴨母港溝名列新北「4大黑龍江」，市府致力整頓，工程一開始臭到連工人都做不下去，經同仁調查暸解發臭成因，透過固化污泥、家庭廢水截流等手段，才讓工程順利進行；王忠賢說，這次獲獎，應該說是大家給予他的肯定，一切都要感謝水利局長宋德仁、局內同仁的協助。

獲得模範公務員的交通局停車管理科長蔡柏坤表示，獲獎要感謝交通局長鍾鳴時、局內同仁與家人的支持，他擔任公務員16年期間，致力推動全國首創智慧停車管理2.0，並努力向中央爭取前瞻預算興建全智慧停車場，感謝同仁肯定。

蔡柏坤說，停車場興建遭遇困難，主要是因疫情導致原物料大漲、缺工缺料，他與同仁透過不斷檢討標案內容、工法來爭取預算支援，解決營建困境。

王忠賢表示，獲獎是大家給予他的肯定，一切都要感謝水利局長宋德仁、局內同仁的協助。（記者黃子暘攝）

蔡柏坤表示，獲獎要感謝交通局長鍾鳴時、局內同仁與家人的支持，他擔任公務員16年期間，致力推動智慧停車管理2.0，並努力爭取預算興建全智慧停車場。（新北市人事處提供）

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