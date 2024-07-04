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學生輔導法修正案 教文會逐條審立委28個版本

立法院教文會今逐條審查學生輔導法28個修正版本，政院院院今也通過教育部的修法版本。教育部長鄭英耀（右二）表示，學輔法修正是各界關心的焦點。（記者林曉雲攝）

立法院教文會今逐條審查學生輔導法28個修正版本，政院院院今也通過教育部的修法版本。教育部長鄭英耀（右二）表示，學輔法修正是各界關心的焦點。（記者林曉雲攝）

2024/07/04 12:29

〔記者林曉雲／台北報導〕學生輔導法修正案，立委共提出28種修正案，立法院教育委員會正在逐條審查，對於學生輔導諮商中心是否要成為正式政府編制組織，立委多主張應納入正式編制，但教育部說明實際困難，因正式編制涉及政府公務人力的整體配置，希望仍採取常態性的任務組織編制，同時強化專業性，並大幅增加專業輔導人力，會議進行中。

教育部長鄭英耀今領軍在教文會進行逐條審查，教育部國教署長彭富源說明，政院人事總處認為正式化需納入編制、公務員化，教育部版本是專業化，不宜以正式化當作里程碑，常設化彈性進用、強化薪資，更吻合現場需求，輔諮中心應進用776名，目前實際進用758人、佔比83％，改變成公務化正式化，資格變嚴，常態任務編組也會是永續存在。

對於學生遭遇問題日益多元複雜，輔導需求明顯增加，依法需每5年檢討，教育部故合理調整及增加校園專業輔導人力，國小專任輔導教師編制調整為20班以下置1人，每滿20班增置1人；國中專任輔導教師編制調整為12班以下置1人，每滿12班增置1人，預估修法後國民中小學將再增加603人，總數達5942人，以提升各校輔導人力量能及資源。

另，高中以下學校主管機關學生輔諮中心，除依所主管學校數每20校置1人外，增列以學生總數4500人至5000人置1人規定；教育部得考量學校輔導案量、地理區域等特殊情況，在校園專業輔導人員總數6％範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後至多可增192位，較現行增加約30%。

此外，大專校院專業輔導人員生師比也由1200比1修正為900比1，預計增加216位。教育部學特司長吳林輝說明，目前已有50％大學達到900比1。

教育部修法版本重要是：合理調整校園專業輔導人力、健全學生輔諮中心組織運作、促進三級輔導及跨專業合作、維護兒童及少年最佳利益、強化輔導人員多元在職進修，對維護學生身心健康及健全學生輔導工作，有其必要，政院通過的修法版本將送請立法院審議，教育部也將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

因政院通過教育部的修法版本，將送進立法院審議。在教文會民進黨召委范雲等的協調溝通下，教文會召委柯志恩表示，今日教文會已審議部分，其餘下週一續審。

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