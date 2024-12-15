天價！警察捏造證據害她冤獄近16年 美國女獲11億元賠償

美國內華達州女子洛巴托（中）被警方栽贓入獄近16年，如今獲得3400萬美元賠償。圖為本月12日賠償案宣判後，洛巴托和律師合影。（法新社）

2024/12/15 10:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州現年41歲的女子洛巴托（Kristin Lobato），於2001年18歲時被拉斯維加斯警方、2名警探捏造命案證據，含冤入獄將近16年，直到2017年底才無罪獲釋，本月12日經民事陪審團裁定後，法官宣布她可獲得3400萬美元（約新台幣11億元）的賠償。

據《美聯社》報導，2001年7月，拉斯維加斯流浪漢貝利（Duran Bailey）被發現陳屍在垃圾桶旁，頸部遭割傷、頭骨碎裂且生殖器被切除，洛巴托於案發時遠在216公里之外的內華達州帕納卡（Panaca），卻被警察栽贓陷害。

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雖然沒有任何物證和目擊者，洛巴托也堅稱自己從未見過貝利，但警方強調她落網後曾向獄友敞開心扉，指稱自己是在狂吸冰毒3天後，殺害試圖性侵自己的流浪漢。

洛巴托於2002年19歲時被判謀殺罪成立，不過，內華達州最高法院2004年將案件發回重審，因為洛巴托的律師無法對控方證人、曾被洛巴托告知犯案過程的獄友交互詰問。

案件重審後，洛巴托於2006年被判過失致死、殘害他人身體等罪嫌成立，刑期為13至45年（最快13年可假釋、最久需坐牢45年）。洛巴托就這樣服刑直到2017年底，經由「清白計畫」、律師提交不在場鐵證後，由內華達州最高法裁定無罪釋放。

本月12日，拉斯維加斯地方法院陪審團，認定警察部門須賠償洛巴托3400萬美元，當年的辦案警探托森（Thomas Thowsen）、拉羅謝爾（James LaRochelle）各需賠償1萬美元（約新台幣32.5萬元），這2名退休警察之後考慮上訴。

獲得鉅額賠償後，洛巴托在法院外又哭又笑並和律師擁抱，她透露這是一場艱苦的戰鬥，過程中遇到數不清的障礙。洛巴托說，她不知道成為富翁是否能彌補多年的牢獄之災。

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