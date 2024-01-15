張亞中點名「朱立倫請辭黨主席」！侯友宜：敗選就是我一個人的責任

新北市長侯友宜今天（15日）表示，敗選很清楚是侯友宜一個人的責任，所有的過程，如有批評指責不滿，他完全概括承受。（記者俞肇福攝）

2024/01/15 13:50

〔記者俞肇福／新北報導〕2024總統大選落幕，代表民進黨參選的賴清德勝選，國民黨侯友宜屈居第二，孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中點名要黨主席朱立倫負責去職，以利國民黨徹底改造。對此，新北市長侯友宜今天（15日）表示，很清楚就是他一個人的責任，所有的過程，如有批評指責不滿，他完全概括承受。

侯友宜今天到萬里漁港參加萬里漁港東外堤延伸工程開工典禮，媒體記者詢問張亞中點名朱立倫下台負責的看法，侯友宜表示，這場選戰大家都非常辛苦、團結全力以赴，「很清楚就是侯友宜一個人的責任，所有的過程，如有批評指責，甚至不滿，侯友宜完全概括承受」。

請繼續往下閱讀...

他也提到，朱主席面對最艱辛的3個政黨挑戰過程中，極盡扮演好角色，不斷協調溝通，凝聚所有向心力，更重要的是兩人並肩作戰，希望區域立委跟不分區立委打出漂亮成績，這部分確實也做到了，國民黨現在重返國會最大黨，未來在野黨最大力量也是國民黨，要負責監督執政黨，作為台灣進步的力量。

侯友宜表示，下一階段最重要的是凝聚所有國會力量，以及各縣市首長力量，大家好好面對國家未來艱鉅的挑戰，讓國家的未來能夠走向安定永續繁榮，這才是現在的責任，所以內部有一些問題可以去反思。

侯友宜說，很多人說敗選的責任是誰？他要強調，敗選的責任就是侯友宜，他非常感謝朱立倫主席、副總統候選人趙少康、競選執行長金溥聰，以及15個縣市首長和支持者。

國民黨黨內改革有人提出找青壯派接班？侯友宜則說，每一個聲音都要給予尊重，國民黨面對未來，還是要一棒接一棒去栽培年輕的朋友，這是不變的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法