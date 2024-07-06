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陳智菡亂入立院嗆綠委 吳靜怡：柯文哲就是假老二！

前民眾黨備位立委吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

前民眾黨備位立委吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2024/07/06 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，民眾黨立委麥玉珍被發現缺席，反倒是白營黨團主任陳智菡現身開直播嗆聲綠委，民眾黨主席柯文哲直播辯稱安排陳智菡黨團主任位置，就是要讓她當「備位立委」。對此前民眾黨備位立委吳靜怡表示，若陳智菡是備位立委，那麼柯文哲確實就是備位老二，名副其實的假老二！

吳靜怡在臉書PO文表示，直播和嗆立法委員就是助理在委員會裡應該做的事嗎？那麼民眾黨的終身黨費一萬元都沒退給她，她是不是之後可以去黨部開直播、喝咖啡、嗆柯文哲，去執行繳費的黨員權益、該做的事，民眾黨沒道歉，柯文哲反而得意的把陳智菡定位成「備位立委」！

吳靜怡指出，當藍綠立委都在想，區區民眾黨立委助理怎麼敢如此囂張時，答案出來了，原來柯文哲把第十九順位的不分區立委當成「備位立委」，所以就能在立法院合理行使所有立委職權，偉哉！一樣邏輯，柯文哲也把黃國昌當成「備位大法官」，所以才能不斷指導大法官，把自己當成「備位老二」，所以對於選前民調的胡扯一概都不說明！

吳靜怡續指，民眾黨毫無法治觀念，從黨中央柯文哲和他身邊的狗就開始亂，直接用新聞稿對中評會下指導棋，從停權到除名，流程都亂無章法，中評會從創黨以來一直發生不受尊重的案例多次，柯文哲就是最反民主而假民主、最不透明而喊透明，沒有毛的柯澤東！

吳靜怡直言，在電視媒體前面講柯文哲是假老二被停權，要求本人多講柯文哲好話，抱歉，本人也辦不到，所以除名是我等待很久、很久的事了，感恩大家關心，謝謝。

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