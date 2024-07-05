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中國海警恐嚇驅離 我海巡強力護漁

中國海警船大舉出動，針對我國漁船廣播驅離。（民眾提供）

中國海警船大舉出動，針對我國漁船廣播驅離。（民眾提供）

2024/07/05 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼大進滿八八號漁船日前遭中國海警船強制登檢扣押，引發各界關注，中國海警船一連兩天大舉出動，不僅在金門角（金門東北角）出沒，甚至進入公海（七美西南、目斗嶼）海域，還廣播恐嚇我國漁民「不要命了」，要求儘速撤離，海巡署加派巡防艇前往強力護漁。

中方廣播嗆我漁民「不要命了」

時序進入小管盛產季節，台灣東北角、澎湖海域、南淺漁場、金門角海域都有小管現蹤，其中澎湖海域是小管主要產卵地，金門角海域也是傳統澎湖小管漁場之一，受到大進滿八八號遭中國海警船強制扣船，並遭刑事拘留，對我國漁船造成寒蟬效應，但漁民為了生活，還是得出海作業，多數選擇在中線以東、我國經濟海域內作業。

海巡署調派「偉星艦」加強巡弋

不料三日晚間近三十艘我國漁船在台灣經濟海域作業，遭中國海警船強制驅離，還以廣播向台灣漁船恐嚇「你不要命了，還不趕快離開現場」，嚇得在金門角作業漁船迅速鳥獸散。海巡署第八海巡隊獲報後，立即調派在西南海域巡弋的「偉星艦」、澎湖海巡隊兩艘巡防艇緊急出勤。

中國海警船昨天更直接進入公海，廣播驅離正在作業的澎湖籍聖元福八號漁船，該船在東經一一九度十分、北緯二十四度十四分（海峽中線以西三浬、目斗嶼西北三十四浬）作業，該處是公海區，依照國際法只有船籍登記國家有權管理，但中國海警船卻無視國際公法規定，海警船趨近廣播要求聖號漁船離去，隨後又有另一艘中國海警船接近，形成包圍合進之勢。聖號漁船透過漁業廣播電台向澎湖海巡隊求援，澎湖海巡隊調派三艘巡防艇趕往護漁。

海巡署出動偉星艦，抵達澎湖海域強力護漁。（海巡署提供）

海巡署出動偉星艦，抵達澎湖海域強力護漁。（海巡署提供）

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