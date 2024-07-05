台灣主權獨立長達3/4世紀 曹興誠批國共兩黨不知今夕是何年

國防安全研究院與美國哈德遜研究所今（5）日共同舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害」國際研討會。座談會活動贊助者、聯電創辦人曹興誠致詞時表示，今天我們看到國、共兩黨不知今夕何年，還在反對台獨，還堅持兩岸處於內戰狀態；讓兩岸關係緊張，世界局勢不安。 （資料照）

2024/07/05 12:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國「反分裂國家法」施行將屆滿20年，國防安全研究院與美國哈德遜研究所今（5）日共同舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害」國際研討會。座談會活動贊助者、聯電創辦人曹興誠致詞時表示，今天我們看到國、共兩黨不知今夕何年，還在反對台獨，還堅持兩岸處於內戰狀態；讓兩岸關係緊張，世界局勢不安。

曹興誠表示，自1950 年至今，中華民國台灣政府已經獨立且有效控制了台灣長達3/4 個世紀，而且經濟發達、社會穩定，符合國際法上主權獨立國家政府「能長期有效控制」的標準。又1996年至今，台灣已成功實行總統直選長達28年，做到了民主國家的「主權在民」，等同於完成了國際法上「民族自決」的獨立程序；因此「中華民國台灣」的主權獨立毫無疑義。

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曹興誠說，兩岸所以有主權爭議，主要是由於國民黨渡海來台後，還想持續內戰，以「反攻大陸、光復河山」，所以反對台灣獨立。因為如果兩岸互不隸屬，國民黨就沒有理由持續進行和中共的內戰。國民黨因此喊出「台灣、大陸同屬一個中國；中國領土不可分割」的口號。

曹興誠指出，當年兩蔣反獨，是為「消滅共匪」。然而時至今日，一些國民黨高階份子，如馬英九之流，「反獨」竟然是為了「附和中共」。近日馬英九說：『台灣人應該「相信」習近平』。賴清德總統就職時說「兩國互不隸屬」，馬英九立刻反對，認為只能說「兩岸互不隸屬」；不可以說「兩國」。

曹興誠認為，今天兩岸問題只要國、共兩黨不再堅持內戰思維，共同尊重聯合國在1948年通過的「世界人權宣言」以及1976年生效的「聯合國公民權力和政治權力國際公約」，承認兩岸兩國互不隸屬，則戰爭陰雲可以立即消散，兩岸人民可以在互敬、互助之下，共享和平繁榮。

曹興誠指出，中國至今還不放棄大一統的思維，堅持吞併台灣。2005年，中共制定「反分裂國家法」，將侵略台灣寫成其法律。2018年，中共變本加厲， 竟然修改憲法，聲稱台灣是中華人民共和國不可分割的領土，意圖直接沒收台灣的領土和主權。近兩年，中共頻頻在台海進行軍演，威脅台灣。今年6月21日，中共更公佈了所謂「懲治台獨頑固分子意見」，對不贊成「統一」的台灣人進行公然恐嚇。

曹興誠說，針對中共對台灣一系列的法律戰和心理戰，該如何解讀？如何因應？是這次研討會的主題。如果我們能讓中共了解，其所作所為不符合當今國際道德與規律，危害世界而且得不償失，或許可以減少其侵略台灣的氣焰，終止其近一步的危險行為。

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