為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

駁議事人員被囚禁謠言 林俊憲：國民黨立委正在示範素質還可以更差

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/05 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領紅樓202主席台，內政委員會主席高金素梅下午2時半宣布改至群賢樓101開會，但因議事人員沒抵達，宣告散會。藍控綠委軟禁議事人員。對此民進黨立委林俊憲表示，朝野攻防就衝著立委來，不要把無辜的議事人員捲進來，以前至少還有這種基本的默契。

林俊憲在臉書PO文表示，根據立法院組織法，整個立法院只有正副秘書長是由院長派任，會受國會多數變動影響，其他所有人，例如委員會主秘和編審，視同一般公務人員，類似行政體系中政務官與事務官的差別，所以當然不該把議事人員拖進黨派攻防中，除非是明顯違反規定的事，需要資深且中立的議事人員提供意見。

林俊憲指出，例如昨天交委會，國民黨開聯席會沒有事先提報院會，違反職權行使法第13條，我要求主席讓主秘說明，到底符不符合法規？但他也知道主秘的角色很尷尬，即使違反規定也不可能否定主席，沒再強求。因為到這裡已經不是程序問題，而是政治問題，那就別為難議事人員，所以，國民黨幫議事人員亂報案，就是陷他們於不義，夾在兩大黨之間，捲入政治攻防，兩邊都是他們的上司，要怎麼回答？

林俊憲續指，在場的記者都描述，沒有看到任何限制議事人員行動的情況，議事人員待在法定會議舉行地點的會議室裡，有什麼問題嗎？但即使不是事實，議事人員敢否定國民黨的說法嗎？

林俊憲直言，朝野攻防，那就衝著立委來，不要把無辜的議事人員捲進來，以前至少還有這種基本的默契，但現在，素質最差的一屆國民黨立委正在示範，他們不僅是最差，而且還可以更差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選罷法修法下週一再戰 卓榮泰：盼朝野理性溝通 進行民主對話
2024/07/05 09:50

選罷法修法下週一再戰 卓榮泰：盼朝野理性溝通 進行民主對話
自己人也不挺！藍委提《離島條例〉引中資、憲法訴訟法修法退回程序委員會
2024/07/05 11:21

自己人也不挺！藍委提《離島條例〉引中資、憲法訴訟法修法退回程序委員會

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
雲林議長黃凱涉綠能貪瀆 檢約談21官商
2024/07/05 05:30

雲林議長黃凱涉綠能貪瀆 檢約談21官商
接受盧秀燕邀約吃烤肉？李孟諺：台中很多美食 去體驗城市美好
2024/07/05 09:31

接受盧秀燕邀約吃烤肉？李孟諺：台中很多美食 去體驗城市美好

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
馬辦要求承認九二共識 卓榮泰：不是承認哪個條件就能化解對方威脅
2024/07/05 09:50

馬辦要求承認九二共識 卓榮泰：不是承認哪個條件就能化解對方威脅
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播