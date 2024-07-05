駁議事人員被囚禁謠言 林俊憲：國民黨立委正在示範素質還可以更差

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/05 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領紅樓202主席台，內政委員會主席高金素梅下午2時半宣布改至群賢樓101開會，但因議事人員沒抵達，宣告散會。藍控綠委軟禁議事人員。對此民進黨立委林俊憲表示，朝野攻防就衝著立委來，不要把無辜的議事人員捲進來，以前至少還有這種基本的默契。

林俊憲在臉書PO文表示，根據立法院組織法，整個立法院只有正副秘書長是由院長派任，會受國會多數變動影響，其他所有人，例如委員會主秘和編審，視同一般公務人員，類似行政體系中政務官與事務官的差別，所以當然不該把議事人員拖進黨派攻防中，除非是明顯違反規定的事，需要資深且中立的議事人員提供意見。

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林俊憲指出，例如昨天交委會，國民黨開聯席會沒有事先提報院會，違反職權行使法第13條，我要求主席讓主秘說明，到底符不符合法規？但他也知道主秘的角色很尷尬，即使違反規定也不可能否定主席，沒再強求。因為到這裡已經不是程序問題，而是政治問題，那就別為難議事人員，所以，國民黨幫議事人員亂報案，就是陷他們於不義，夾在兩大黨之間，捲入政治攻防，兩邊都是他們的上司，要怎麼回答？

林俊憲續指，在場的記者都描述，沒有看到任何限制議事人員行動的情況，議事人員待在法定會議舉行地點的會議室裡，有什麼問題嗎？但即使不是事實，議事人員敢否定國民黨的說法嗎？

林俊憲直言，朝野攻防，那就衝著立委來，不要把無辜的議事人員捲進來，以前至少還有這種基本的默契，但現在，素質最差的一屆國民黨立委正在示範，他們不僅是最差，而且還可以更差。

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