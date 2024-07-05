36校串聯繞台啟航 賴清德：要用海洋豐富國人生活

總統賴清德為啟航儀式鳴鑼祝福。（記者王峻祺攝）

2024/07/05 12:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德今早到宜蘭縣蘇澳港參加由岳明國中小學主辦的「攜手共創－航向蔚藍」啟航典禮，為小帆手們鳴鑼祝福，致詞時表示「我很喜歡海洋！」並重申就職演說提及的「競逐太空、探索海洋」國家發展方向，強調要用海洋豐富國人生活。

賴清德說，台灣是海洋國家，「我們是海洋公民且有海洋文化的DNA」，應該要用海洋豐富國人生活，透過研究海洋，讓產業有更廣面向的發展，過去在院長任內成立海洋委員會，就是要帶動國人了解海洋、探索海洋，豐富大家的海洋生活。

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賴清德表示，感謝岳明國中小今年串聯全國36校、400多名師生，要在28天內航行1939公里，這是一件相當不容易的事情，4年前的啟航無法親自出席，4年後的今天絕對不能再錯過，尤其看到小帆手的邀請卡中，有特別問他一個問題「總統您喜歡海洋嗎？」讓他想要親自到場回答「是的，我很喜歡海洋，跟你們一樣！」語畢，全場百名師生熱烈鼓掌歡呼。

賴清德指出，岳明國中小的航行計畫，除了讓學生了解海洋外，也培養學生自主解決問題的能力及自信心，更不單純僅繞台灣而已，同時會對海漂垃圾及水質進行檢測，是對這片海域的總體檢，結合海洋公民及科技，因此不僅要支持岳明國中小，也要鼓勵其他學校參考學習，一起透過海洋教育立足台灣、布局全球。

岳明國中小發起28天帆船航行繞島計畫，串聯全台臨海36校、逾400名師生接力駕駛2艘大型帆船，繞行台灣1圈，航程1939公里，今天在蘇澳港舉行啟航典禮，由小帆手吹響海螺後升帆出航，將以逆時針方向停泊頭城、基隆等20個港口，預定航行第17天、7月21日，停泊海洋委員會旁的高雄港嘉信22號碼頭，舉辦「航海師生接待茶會」，8月1日返抵蘇澳港。

岳明國中小發起28天帆船航行繞島計畫，串聯全台臨海36校、逾400名師生接力駕駛2艘大型帆船，繞行台灣1圈，航程1939公里，今天在蘇澳港舉行啟航典禮。（記者王峻祺攝）

總統賴清德今早到宜蘭縣蘇澳港參加由岳明國中小學主辦的「攜手共創－航向蔚藍」啟航典禮。（記者王峻祺攝）

總統賴清德與小帆手們合影。（記者王峻祺攝）

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