駁馬英九、藍營「台獨引戰論」 曹興誠︰中共侵略才會引起戰爭

前聯電董事長曹興誠在最新YouTube影片中指出，「侵略才會引起戰爭，台獨不會」，更直批馬英九和戰鬥藍的言行，「是舔共賣台，是公然叛國」。（圖擷取自Youtube頻道「知定講堂」，本報合成）

2024/01/12 15:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024台灣總統、立委大選進入倒數24小時，中共多次明目張膽介選、甚至恐嚇大選是戰爭與和平的選擇，就連戰鬥藍也附和聲稱台獨會帶來戰爭，前總統馬英九也在日前受訪時表態，稱兩岸關係必須相信習近平。對此，前聯電董事長曹興誠在最新YouTube影片中駁斥，「侵略才會引起戰爭，台獨不會。」

曹興誠今日上午在他經營的Youtube頻道「知定講堂」發布最新影片，先是指出那些聲稱台灣獨立會引起戰爭是很荒唐的事情，「台灣自1949年至今，和中國互不隸屬，就是維持在獨立狀態。」

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曹興誠指出，這段期間中共對台灣數次的攻擊行動，但基本上兩岸並無戰爭，因此兩岸如果發生戰爭，原因只有一個，「就是中共發動侵略，而台灣奮勇抵抗」，同時他也分析，中共至今沒有攻擊台灣的原因，「是害怕美國的干預和國際的制裁。」

曹興誠批評，馬英九、戰鬥藍都說「台獨會引起兩岸戰爭」，完全違背事實、混淆視聽，「為中共的侵略找理由，是對國際社會的詐騙」，最後他更直批，馬英九和戰鬥藍的言行，「是舔共賣台，是公然叛國。」

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