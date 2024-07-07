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趙少康嗆別成鄭文燦第二 林右昌回擊：謝國樑吊車尾國民黨還說好

中廣公司董事長趙少康今與國民黨多名立委到基隆信義市場旁宣講。（記者俞肇福攝）

中廣公司董事長趙少康今與國民黨多名立委到基隆信義市場旁宣講。（記者俞肇福攝）

2024/07/07 13:42

首次上稿12:47
更新時間13:42（新增林右昌幕僚游本明回應）

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國廣播公司（中廣）董事長趙少康今天早上帶領「戰鬥藍」成員前往基隆宣講，他痛批罷免基隆市長謝國樑沒有道理，號召民眾投票時，請市民支持謝國樑，投下「不同意」票。面對罷免案白熱化，趙少康質疑民進黨秘書長林右昌想轉移焦點，要檢察官好好查查林右昌跟大日、NET中間有什麼關係，還稱「林要小心，不要變成第二個鄭文燦」。

趙少康等人上午10點前抵達基隆信義市場旁，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平，還有基隆市議員何淑萍、韓世昱都站上「肥皂箱」宣講。

趙少康說，謝國樑很努力做基隆市長，罷免他當然沒道理。德不孤必有鄰，今天這麼多立委、議員一呼百諾，從台灣各地來，包括在地的議員，大家都支持謝國樑，這麼好的市長，如果把他罷免掉，其實是一件很不公道的事情。如果要評斷謝國樑，兩年半以後的市長選舉再來看，謝才上任一年多，怎麼評斷呢？

趙少康點名前任基隆市長林右昌，「想轉移焦點」，趙說，他覺得檢察官要好好的去查查，林跟大日、NET到底中間有什麼關係，要好好查一查。趙並喊話「林右昌你真的要小心，轉移焦點是沒有用的，要小心不要變成第二個鄭文燦，懸崖勒馬回頭是岸。」

林右昌幕僚游本明回應，謝國樑施政滿意度全國最後一名，國民黨卻說這樣做得很好，這真的是在污辱基隆人。國民黨真的距離基隆人太遠，不要以為現在的基隆人會像以前一樣繼續被國民黨騙下去。

游本明表示，謝國樑東岸商場招商用了很奇怪的招標程序，不但權利金比林右昌時代還少，而且比其他投標的廠商少得多，卻把東岸商場以賤價標給微風30年，用強盜手段把基隆金雞母送給財團，這才是基隆人最質疑的，但謝國樑至今迴避都不說清楚，這才是基隆人憤怒的原因。

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