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健保點值協商無結論 主計總處：提案中應補資金來源

健保點值立院朝野協商。（翻攝國會頻道）

健保點值立院朝野協商。（翻攝國會頻道）

2024/07/05 19:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野黨提案健保點值1點至少1元、每點平均點值不得低於0.95，今天立法院長韓國瑜主持黨團協商，在野談到醫院困境認為應修法固定健保點值，但行政部門認為應從不需修法的部分先改善，否會財務困難，主計總處建議提案需彌補資金來源。由於無法達成共識，韓國瑜宣布下週一下午2時繼續協商。

行政院會去年11月30日通過衛福部「113年健保總額成長率及點值調節」方案，健保點值以1點給1元來計算，點值仍未到每點0.9者再補至每點0.9元。賴清德競選總統時也提出平均健保點值1.1元的目標。

國民黨立委蘇清泉提案，健保點值若每點費用低於1元時，由政府公務預算補足至1元；國民黨團提案，健保每點平均點值不得低於0.95。

蘇清泉指出，上週確診10萬人，加上賴清德總統對百姓的承諾，說到就要做到。國民黨立委洪孟楷也說，行政部門應該要告訴我們，怎麼兌現賴清德競選時的競選支票。

民眾黨立委陳昭姿表示，醫療分級崩壞、每人每年少看一次感冒健保可省300多億、小病保得好大病有缺口都是問題，「執政黨對不起醫界已經蠻久的時間」。

衛福部長邱泰源表示，健保改革短程是以比較不需要修法的部分先做，部分總額改為公務預算支出，可挪出有200多億；癌藥也研議用公務預算，這個政策3年內會成立；還有考慮補充保費費率從1000萬提高5000萬，讓富人負擔更多，盼健保2年內不要漲。邱強調，這些措施可讓健保點值達0.9，往1的部分去努力。

邱泰源強調，立法保障點值不是唯一的辦法，也會造成財政問題，如果立法是讓大家比較擔心，請給衛福部1年的時間去把它做好，配套措施弄得更周全再來立法。

健保署長石崇良則指出3點，第一，從法制面的總額制度來看，如果新增點值保障，將會使得總額制度就不再是總額，後面預算的需求無法預估；第二，從財務面來看，保障點值達0.95，1年的預算增約700億元左右，保障到1元，預算達千億，總額執行會面臨財務上非常嚴峻的挑戰。第三，執行面上，有許多措施是採固定點值，保障1點1元，透過點值保障和支付標準差異化，平衡醫療支援，齊頭式平等會造成失衡。

主計總處說明，當修正法律會造成政府歲出、增加財政負擔時，必須在法律裡面彌補它的資金來源，但本次所提出的提案並沒有這樣的處理，會有違反財政紀律法的問題，必須遵循「財政紀律法」。

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