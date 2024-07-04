保障健保點值入法明協商 衛福部疾呼：保費必漲 偏鄉雪上加霜

衛福部召開「健保法第62條說明記者會」，衛福部次長林靜儀、呂建德及健保署署長石崇良共同出席，盼在進入三讀前說明衝擊，呼籲理性協商。（記者邱芷柔攝）

2024/07/04 17:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕在野黨力拚保障健保點值入法，明（5日）將由立法院長韓國瑜主持黨團協商，衛福部今（4日）召開記者會，政務次長林靜儀直言，點值入法等同實質取消總額制度，除面臨保費必漲，且會影響健保穩健發展；健保署署長石崇良也說，齊頭式保障只會讓偏鄉更偏鄉、困難的科更困難，健保改革有其步調，不能「病急亂投醫！」

在野黨提案健保點值「1點至少1元」及「不得低於0.95元」，力拚保障健保點值入法，經兩次黨團協商破局，明天將由立法院長韓國瑜主持黨團協商。

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衛福部今天下午召開「健保法第62條說明記者會」，由林靜儀主持，衛福部次長呂建德、健保署署長石崇良共同出席，盼在進入三讀前說明衝擊，呼籲理性協商。林靜儀說，保障點值入法等同實質取消總額制度，醫療支出將無法預估及控制，與國家財政編列邏輯相悖，且一旦醫療費用急速增加，民眾將立即面臨費率調漲壓力，且會加劇城鄉醫療資源失衡。

林靜儀指出，健保永續經營才是最重要的任務，第一是要要擴大資源挹注，把現行長照、公共衛生、基礎建設、護理津貼、癌症新藥等切出來，由公務預算支應；第二是反應實質醫療成本，健保署已成立專家小組，優先調升急重難症項目待遇；第三是合理分配醫療資源，針對山地離島資源不足處的地區燈塔型醫院提供補助；第四為規劃百億癌藥基金，提升癌症新藥的可近性，並避免擠占健保資源。

林靜儀說，健保改革應穩健前行，若保障健保點值1點1元，推估現有總額就要增加1155億元，若保障1點0.95元，則須需增加705億元，她直言，現行健保是在總額制度下運行，若明天健保法第62條通過，等同實質取消總額，「這是以前從來沒有發生過的事」，因此希望協商前召開記者會，希望各界理性協商。

石崇良提到，目前已確定將癌症新藥和護理津貼從總額中挪出，這兩項合計約60億元，其他項目還在協商中。如果保障點值入法的修正案三讀通過，目前的安全準備金有2000億元，大約可以支撐2個月，以明年的成長率5%計算，如果健保點值1點為1元，將需要從總額中抽出1155億元，導致明年總額不成長或需要提高民眾保費，因此希望大家能夠冷靜思考。

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