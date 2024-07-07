關注老宅修繕促閒置場域再利用 青年署青聚點開設免費在地課程

新北三峽「甘樂文創」串聯在地30位以上工藝師辦理三峽職人展。（教育部提供）

2024/07/07 14:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕閒置場域再利用，不僅創造新的使用功能，也是建立公眾參與機制、開啟多元文化想像的契機，更是青年投入地方創生的重要施力點。教育部青年發展署今年25組學習性青聚點中，就有長期關注老宅修繕、虛實空間整合與地方策展的專業團隊，將透過開設免費在地課程，培訓15至35歲青年發想行動方案，為地方注入創新活力。

台中市「民生路老宅56-3」是老屋重生的典範，建築前身為日治時期台中州廳官員眷舍，經修繕後，目前整理成青年創業的夢幻場域。課程邀請多位進駐的品牌負責人，不藏私地分享運用老屋成功創業的經歷，為青年解惑如何妥善維護老屋樣貌，又能以職人技藝促進當地經濟發展和社區活力的兩全辦法。

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嘉義縣「嘉喻戶曉文化工作室」與台南市「台灣城鄉藝農實踐協會」團隊皆利用手機將歷史故事與實體空間作連結，設計不同的闖關環節組成實境探險遊程，為探索空間增添趣味性和互動性；虛實整合不僅有效解決導覽人員不足的問題，讓學員得以不受時空拘束自由地來回穿梭、走訪歷史建築的前世今生，透過資訊技術，也更加翻轉過往對於廢墟空屋的刻板想像。

新竹市「見域工作室」與新北市「甘樂文創」長期專注於挖掘及轉譯地方文化。在課程中，講師將引領青年深入調查社區的特殊風土和文化內涵、培養學員的策展技能，並以多元轉譯和沉浸互動的工作坊形式，教導學員將地方獨有的概念變得立體和生動，學習如何讓觀展者能全方位感受地方獨特的魅力。

青年署表示，空間活化不僅是對陳舊設施的維護修繕，更是對當地文化的投資再造，當過去留存下來的珍貴文化資本，跨越時空成為未來城市發展的新引擎，將培養出更多元領域的人才。盼透過學習性青聚點開設的在地課程，讓青年親身體驗空間活化的進程，也鼓勵大家勇於投入地方創生行列。

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