北市青年局「國際學生實習計畫」啟動 哈佛．台北初體驗

國際實習生Janet、Isabelle、Audrey（左起）與青年局長殷瑋（右四）一起拜會馬來西亞貿易及友誼中心駐台代表處。（圖由台北市青年局提供）

2024/07/07 14:44

〔記者何玉華／台北報導〕台北市青年局啟動「國際學生實習計畫」，首梯哈佛實習生已於6月報到，除實際參與青年局專案研擬與活動規劃發想，也進行國際青年政策分析並提供相關建議。青年局規劃讓北市在地大學生與國際實習生交流，共同提案青年政策，作為未來施政的參考，而記錄此次實習計畫的影音節目「哈佛來了！」，也在今（7）日於青年局官方YouTube頻道上線。

青年局指出，2位哈佛實習生，1位主修電腦科學，1位主修經濟學，可以提供不同專業與角度的觀點，刺激團隊拓展青年視角，精進業務發展與推動；實習開端前2週，除了了解市府的青年政策，青年局也安排2人參訪台北市大數據中心、台北捷運30週年回顧展，同時隨同青年局長殷瑋一起拜會馬來西亞貿易及友誼中心駐台代表處代表 Aznifah Isnariah Binti Abdul Ghani女士，參與雙方青年議題交流。

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另外，還參與青年局辦理的2場業師共識會議，包括議長戴錫欽分享個人人生經驗，以及立委葛如鈞分享「數位青年 x AI 時代」；青年局同仁也認為，與實習生一同探討市政議題，透過互動交流的過程，有助重新觀看並詮釋台北。

青年局長殷瑋表示，未來幾週，國際實習生會與國內大學生共同參與青年局規劃的專案討論及見習，透過國內外青年觀點多元交流，期盼未來能吸引更多來自世界各國的大學生參與青年局國際學生實習計畫，讓世界青年認識台北，也希望台北青年透過國際實習生的交流與分享，感受及認識更廣闊的世界。

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