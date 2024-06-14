立院下週協商健保點值1點1元！石崇良直言有爭議

健保署長石崇良認為，入法明文保障健保點值1點1元有爭議。（記者林志怡攝）

2024/06/14 16:47

〔記者林志怡／台北報導〕立法院下週將進行健保法修法協商，各界關注「保障點值1點1元」最終是否會明文入法，對此健保署長石崇良從制度面、法制面、實務面等分析指出，醫護付出努力應得到適當的回饋，但以保障點值入法作法，將與健保總額產生矛盾，也與財政紀律法衝突，「我是覺得比較有爭議」，但健保署也會採取相關配套，儘可能維持健保點值在0.9元以上。

立法院衛環委員會日前審議健保法修法草案，其中為保障醫療服務提供者，多位委員提出保障點值作法，如每點點值不得低於0.95元、或是保障1點1元等，但相關條文因會中無法取得共識，雖版本送出委員會，但仍有待黨團協商，且衛環委員會預計於下週進行會議討論。

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石崇良指出，健保法明文規範保障點值1點1元一事，可從制度面、法制面、實務面等3個面向來看，其中制度面一塊，目前健保採取總額制度，若保障點值，等同於失去上限，健保總額制度就失去了上限，兩者概念是衝突的。

從法制面來看，石崇良說明，依據財政紀律法規範，政府單位若要增加預算，需述明財源，而健保在沒有新增財源的情況下，恐怕難以為繼，必須依靠健保費率調漲來因應，但被保險人也會馬上就面臨調漲費率的情況，故法制面上存在困難。

但石崇良也說，從實務面上來看，醫護付出的能力應該得到適當的回饋，健保署也通過各項配套儘量讓點值維持在0.9元以上，包括總額適度擴大、公衛性質項目納入公務預算支應、成立癌藥基金等，都有助於未來點值提升。

因此，針對健保法明文規範點值保障1點1元，石崇良執言，「入法保障健保點值這個事情，我是覺得比較有爭議」，若採取入法規範做法，會與總額制度背離、矛盾與衝突，立法規定上，也與財政紀律法衝突。

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