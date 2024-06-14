為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

立院下週協商健保點值1點1元！石崇良直言有爭議

健保署長石崇良認為，入法明文保障健保點值1點1元有爭議。（記者林志怡攝）

健保署長石崇良認為，入法明文保障健保點值1點1元有爭議。（記者林志怡攝）

2024/06/14 16:47

〔記者林志怡／台北報導〕立法院下週將進行健保法修法協商，各界關注「保障點值1點1元」最終是否會明文入法，對此健保署長石崇良從制度面、法制面、實務面等分析指出，醫護付出努力應得到適當的回饋，但以保障點值入法作法，將與健保總額產生矛盾，也與財政紀律法衝突，「我是覺得比較有爭議」，但健保署也會採取相關配套，儘可能維持健保點值在0.9元以上。

立法院衛環委員會日前審議健保法修法草案，其中為保障醫療服務提供者，多位委員提出保障點值作法，如每點點值不得低於0.95元、或是保障1點1元等，但相關條文因會中無法取得共識，雖版本送出委員會，但仍有待黨團協商，且衛環委員會預計於下週進行會議討論。

石崇良指出，健保法明文規範保障點值1點1元一事，可從制度面、法制面、實務面等3個面向來看，其中制度面一塊，目前健保採取總額制度，若保障點值，等同於失去上限，健保總額制度就失去了上限，兩者概念是衝突的。

從法制面來看，石崇良說明，依據財政紀律法規範，政府單位若要增加預算，需述明財源，而健保在沒有新增財源的情況下，恐怕難以為繼，必須依靠健保費率調漲來因應，但被保險人也會馬上就面臨調漲費率的情況，故法制面上存在困難。

但石崇良也說，從實務面上來看，醫護付出的能力應該得到適當的回饋，健保署也通過各項配套儘量讓點值維持在0.9元以上，包括總額適度擴大、公衛性質項目納入公務預算支應、成立癌藥基金等，都有助於未來點值提升。

因此，針對健保法明文規範點值保障1點1元，石崇良執言，「入法保障健保點值這個事情，我是覺得比較有爭議」，若採取入法規範做法，會與總額制度背離、矛盾與衝突，立法規定上，也與財政紀律法衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
免等到健保點值1點1元 北榮6月起5專科住院醫師加薪
2024/05/15 12:38

免等到健保點值1點1元 北榮6月起5專科住院醫師加薪
傳健保補充保費費率改3％ 石崇良駁斥「沒有這件事」
2024/05/22 18:01

傳健保補充保費費率改3％ 石崇良駁斥「沒有這件事」

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
健保補充保費傳調漲 衛福部：政府先扛／部長邱泰源：百億癌症新藥基金 保證有經費成立
2024/05/23 05:30

健保補充保費傳調漲 衛福部：政府先扛／部長邱泰源：百億癌症新藥基金 保證有經費成立
搶救健保點值 去年90億補到每點0.9元
2024/06/07 05:30

搶救健保點值 去年90億補到每點0.9元

國泰青年節3x3籃球賽 推動反毒反詐騙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播