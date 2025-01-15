南韓現任總統被捕首例！尹錫悅臉書9000字長文喊冤：戒嚴非犯罪

南韓公調處宣布今日上午執行逮捕令，正式逮捕總統尹錫悅。（法新社、尹錫悅臉書粉專，本報合成）

2025/01/15 16:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅今日上午遭到南韓警察廳國家偵查本部及高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，成為南韓憲政史上首位被逮捕的在任總統。他在審訊期間拒絕回答任何問題，稍後將送首爾拘留所，而他的官方臉書稍早也發布其親筆信，強調戒嚴是總統為了對抗國家危機的權力。

綜合韓媒報導，南韓當地時間今（15）日10時33分，公調處以涉嫌內亂罪逮捕尹錫悅，將其送往京畿道果川市的公調處辦公室接受調查。在2個半小時的審訊中，尹錫悅保持沉默，隨後將被送至至首爾看守所。

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尹錫悅的官方臉書稍早上傳一篇9000字的聲明，強調「戒嚴並非犯罪，而是總統為了克服國家危機行使的權力」。他提到，12月14日遭國會彈劾後，才感覺到自己是總統，並承認這是他公職生涯中第4次被停職，「我的這些看似愚蠢的決定，始終基於我對自由民主與法治主義的堅定信念」。

尹錫悅在內文回顧26年公職生涯及擔任總統期間所面臨的挑戰，表示南韓正面臨國內外多重危機，包括外部勢力的干預、國內政局的癱瘓及選舉舞弊等問題，這些都使國家處於緊急狀態。他認為，實施戒嚴是為了解決這些危機的必要措施。同時，他重申捍衛自由民主主義和法治的重要性，並表態反對任何國內外對南韓主權的侵害。

尹錫悅也表達對國民的感謝，並表示即便面臨嚴峻挑戰，仍將以國民的幸福和國家繁榮為最高目標。

南韓公調處宣布今日上午執行逮捕令，正式逮捕總統尹錫悅。（法新社）

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