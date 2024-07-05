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澎湖漁船又遭騷擾！ 台中艦衝向中國海警船 英勇護漁畫面曝光

台中艦衝到雙方中間，向中國海警船進行廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

台中艦衝到雙方中間，向中國海警船進行廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/05 19:11

〔記者邱俊福／台北報導〕澎湖籍漁船今天在海峽中線以東作業，中國海警船突出現進行騷擾，海巡署台中艦立即衝到雙方中間，強力執行護漁任務，並向海警船進行廣播驅離，強調「⋯⋯附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，⋯⋯」。

今天中午，澎湖漁民在北緯24度10分87秒、東經119度12分11秒（目斗嶼西北32海里、接近海峽中線）作業，突然遭到中國海警船跟監騷擾，並廣播驅離澎湖漁船，部屬在附近台中艦見狀，馬上開到海警船與我方漁船中間，以隔開雙方方式，保護我方漁船。

據海巡人員透漏，當時，台中艦趕抵時，我漁船是在海峽中線以東，屬於漁業署公布的護漁範圍，為避免中國海警船持續騷擾我漁民，也持續以廣播方式，要求中國海警船勿干擾我方漁船航行。影片顯示，海巡人員向海警船廣播「⋯⋯附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，請保持理性不要干擾其航行作業」。

至於有漁民感嘆當時海巡署要求離開，海巡人員透漏，整個過程海巡人員並未要求漁民離開，僅是要求保持理性，避免雙方衝突擴大，可能因此所有誤解。

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