國會擴權案 憲法法庭8/6言詞辯論

國會擴權法案釋憲，憲法法庭受理總統賴清德等3個聲請案並合併審理，定8月6日進行言詞辯論。（記者楊國文攝）

2024/07/05 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團五十一位立委、總統賴清德、行政院、監察院認為立法院職權行使法、刑法修正案相關條文有違憲之虞，均聲請釋憲、暫時處分；日前，憲法法庭先就五十一位立委部分評決受理，昨再公告受理總統賴清德等三個聲請案，並與立委的部分合併審理，四案定八月六日上午九時起在憲法法庭召開言詞辯論庭。

賴總統等三聲請案 與立委部分合併審理

憲法法庭上月廿八日先受理五十一位立委聲請案、列為「主案」，行政院、賴總統、監察院聲請後，昨決議均予以受理，及公開聲請書狀，並依規定，將三案與立委聲請案合併審理。

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憲法法庭昨公布聲請案的爭點題綱，屆時由四個聲請人表示意見，首先是六月廿四日修正公布的立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，及刑法第一百四十一條之一「藐視國會罪」，其立法程序是否有明顯重大瑕疵。

第二個爭點是立法院職權行使法相關條文規定，包括總統國情報告、質詢、同意權行使、調查權及調查會等部分，是否違憲；最後的爭點，則是刑法第一百四十一條之一「藐視國會罪」規定，是否違憲。

憲法法庭針對暫時處分的部分，定本月十日召開準備程序庭，聽取四個聲請人及立法院陳述意見，最後由大法官詢問與補充陳述時間，昨決定採網路直播、開放法庭旁聽及視訊延伸法庭等方式進行。

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