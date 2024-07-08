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「博愛座」改「優先席」修法 衛福部：7月底送政院審議

衛福部參考其他國家作法，研擬修法將「博愛座」改名為「優先席」。（資料照）

衛福部參考其他國家作法，研擬修法將「博愛座」改名為「優先席」。（資料照）

2024/07/08 15:40

〔記者林惠琴／台北報導〕「博愛座」爭議不斷，衛福部日前預告「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，將「博愛座」改名為「優先席」，優先乘坐對象由「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」，今（8日）預告期滿，衛福部表示，經蒐集外界意見「認定可以修法」，預計7月底送行政院審議。

衛福部6月28日預告「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，內容說明為回應近日博愛座爭議事件，落實該座位設置緣由為因應需求族群日漸增加，為彰顯其重要性，並應優先禮讓給有需要者乘坐的精神，共同促進平等友善大眾運輸服務環境，進而研擬修正。

內容也提到，參考英國、法國及日本均有設置類似我國的「博愛座」，供身心障礙、行動不便、孕婦和老人優先乘坐，但其用語為「優先席」（Priority seats），為與國際接軌，並落實該座位設置原意為優先禮讓給有需要者乘坐，研議將「博愛座」修正為「優先席」，並將優先乘坐對象由「身心障礙者及老弱婦孺」修正為「身心障礙者或有其他實際需要者」。

此草案預告期7天至今日截止，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟表示，目前蒐集外界意見，大致上認同修法方向，認為可以修法，但也建議未來要多宣導，建立平等與相互同理的交通友善環境。

衛福部社家署副署長張美美進一步指出，衛福部此次同步於國發會「公共政策網路參與平台—眾開講」蒐集民眾意見，建議內容包含廢除「博愛座」、修正草案中的「其他實際需要者」須定義得更明確、加註「勿強行要求讓位」警語等。

張美美說明，目前修法大方向已確定，預計7月底前送至行政院審議後，再交由立法院修法。至於民眾的建議，多牽涉實際執行細節，將會跨部會研商，提供給大眾運輸工具主管機關參考。

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