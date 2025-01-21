釀6死寶林茶室中毒案偵結 負責人黎仿軒等5人起訴

寶林茶室食物中毒案造成6死意外，震驚社會。（資料照）

2025/01/21 10:50

〔記者王定傳／台北報導〕寶林茶室食物中毒案造成6死意外，震驚社會；台北地檢署查出，寶林茶室廚師等人，涉有未冰存粿條導致產生邦克列酸毒素，造成33人中毒其中6人死亡；檢方今依違反食安法、刑法過失致死、過失傷害罪嫌起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、代班的越南籍廚師胡清富及主廚周日豪及阮姓內場實習生共5人，並對黎求處4年以上徒刑、胡4年2個月以上徒刑、周從重量刑；王、阮2人量處適當之刑。

台北市信義區去年3月14日至17日氣溫漸升，18日降溫，遠東百貨信義A13於每日營業時間結束後即關閉空調系統，且被告周、阮、胡3人於每日晚間下班前，均會以水柱沖洗廚房地面，污水由置物籃側水溝排放而出，寶林茶室A13店廚房環境因此悶熱潮濕，符合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長，並產生邦克列酸毒素有利環境。

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檢方調查，去年3月16日，周、阮、胡3人晚間下班時，將已拆封未用盡的粿條常溫置於桌面下方層架置物籃內未冷藏冰存；隔日上班時，周、阮2人繼續使用前一天沒吃完且未冷藏的粿條製作餐點，下班前繼續將這批粿條繼續放在置物籃中而未冷藏；18日，阮女繼續用這批粿條備餐，並將16日進貨的5小包裹條拆封內裝入另一個袋子，同樣放置於置物籃內而未冷藏。

3月19日，胡男上班時，使用一斤袋充作手套，抓取這批未冷藏超過63小時、已受邦克列酸毒素污染的粿條製作餐點，甚至還混入阮女前一天拆封的粿條中製作餐點，另又拆封8包裹條放入已遭污染的袋子中，下班後同樣沒冷藏，並於20日及21日繼續使用未冰存的粿條混和新拆封的粿條製作「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」等餐點，進而導致33人中毒受有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等傷害，其中有6人死亡。

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