民進黨台南市黨部主委、執評委就職 郭國文接任

立委郭國文（右起）在民進黨中央黨部主席室主任周威佑監交下，從卸任主委潘新傳手中接過印信，正式接任民進黨台南市黨部主委。（記者劉婉君攝）

2024/07/07 16:12

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨台南市黨部今（7）日舉行第8屆主任委員暨執評委宣誓就職典禮，新任主委、立委郭國文在民進黨中央黨部主席室主任周威佑監交下，從卸任主委潘新傳手中接過印信，正式接棒。

郭國文致詞時指出，行政在朝、立法在野並不是第一次，2000年前總統陳水扁執政連任，就是如此，當時他擔任縣黨部主委，如今，20多年前政治情勢又再次出現，未來政治情勢充滿很多變數，黨部的重擔更大，需要所有優秀黨公職一同來擔。

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郭國文指出，台南是總統的故鄉，同時也是國民黨要攻擊的首要目標，大家要思索如何固守「民主首都」，黨公職要勇敢承擔，面對立法院藍白黨團3條戰線 ：透過立法院多數制定擴權惡法、透過財政收支劃分法將金錢注入國民黨執政縣市、讓台海內海化台灣內地化。

郭國文呼籲黨員，當前正是黨部連結社會力的關鍵時刻，正是黨公職要承擔起來的時候，也是他邀請市長黃偉哲組成黨政平台的重要意義所在。

會中並邀請民進黨中央黨部中國事務部主任吳峻鋕，以「國際及兩岸情勢變遷與民進黨對策」為題演講，同時請創黨黨員同聚，贈送紀念背心，黃偉哲、立委陳亭妃及多位市議員也到場見證。

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