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中市再增392戶社宅 南屯「春社安居B」社宅決標

「春社安居B」社宅工程決標，圖為完工示意圖。（國家住都中心提供）

「春社安居B」社宅工程決標，圖為完工示意圖。（國家住都中心提供）

2024/07/05 18:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）位於台中市南屯區「春社安居B」社宅新建統包工程，本週順利決標，建案鄰近嶺東科技大學、台中精密機械科技創新園區，距離國道1號交流道，高鐵台中站、台鐵新烏日車站僅15分鐘車程，預計2029年完工，為台中市再提供392戶社宅。

國家住都中心表示，截至7月，中央在台中已興辦決標9案社會住宅，其中6案陸續開工，包括潭子區頭家安居、西屯區惠民安居、南屯區春社安居Ａ、北屯區東光好室及松竹好室都在興建。

至於北屯區廍子安居及新平好室、霧峰區吉峰安居、西屯區石平好室AB兩棟、北區明新安居及南屯區春社安居B等已決標待開工。

國家住都中心為受內政部督管行政法人機構，董事長花敬群說，社宅需求越來越多，總統賴清德宣示8年內興建百萬戶社宅，從興建、租金補貼和包租代管等面向顧及大眾需求。

「春社安居B」社宅新建統包工程4日順利決標，由總太營造、典彰工程及李明利建築師事務所團隊打造，建案串連鄰街「春社安居A」公共廣場及春社公園，兩案合計提供1100戶社宅。

「春社安居B」社宅鄰近嶺東科大商圈。（記者黃旭磊攝）

「春社安居B」社宅鄰近嶺東科大商圈。（記者黃旭磊攝）

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